Прямой эфир
Мир
В парламенте Молдавии призвали задуматься о необходимости членства в СНГ
Мир
Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая
Мир
Маск назвал Байдена ничего не решающим пустым костюмом
Общество
В Госдуме напомнили о незаконности фотосессий с дикими животными
Мир
В Киеве простились с первым президентом Украины Кравчуком
Мир
ЛНР полностью перейдет на российский телефонный код в июле
Мир
Цены на бензин в США поднялись выше $4,5 за галлон и установили новый рекорд
Мир
Президент Польши назвал недостаток финансирования причиной подрыва единства ЕС
Армия
ВС РФ перехватили под Харьковом украинский беспилотник с ценной информацией
Мир
Генпрокуратура попросила Верховный суд признать «Азов» террористической организацией
Мир
Народная милиция ЛНР заявила об освобождении села Орехово

Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках и по ОМС

0
Фото: Global Look Press/picture alliance/Andreas Franke
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 мая предложил запретить в России аборты в частных клиниках и по системе Обязательного медицинского страхования (ОМС) в качестве меры по защите права ребенка на жизнь.

Пошли на спуск: в России рождаемость снижается одновременно с сокращением числа абортов
Количество новорожденных в стране уменьшается с 2016 года

«В последнее время государство обращает серьезное внимание на профилактику абортов. Здесь необходим комплекс мер, ограничительных и также поддерживающих материнство и поощряющих рождаемость. Представляется важным предложения законодателей, в частности, прекращение совершения абортов в частных клинках, благодаря чему точнее станут статические данные, исчезнет стимул гнаться за прибылью за счет уничтожения детских жизней», — сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.

Как подчеркнул патриарх Кирилл, существующие нормы должны быть отредактированы, чтобы жизнь будущего члена общества «защищалась законом с момента зарождения».

«Призываю законодателей смелее подходить к вопросу защиты жизни, не обращая внимание на мнение, пугающее нас якобы ростом нелегальных операций. Любые нелегальные действия должны получать достойный ответ. Надеюсь, что наши правоохранительные органы позаботятся о том, чтобы вопросы здравоохранения оставались в исключительном ведении профессионального медицинского сообщества, а не коммерсантов», — заявил предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, не менее серьезной проблемой являются и аборты, которые проводятся в рамках ОМС, поскольку такие вмешательства не могут позиционироваться как бесплатная медицинская услуга.

«Позиционирование аборта как бесплатной медицинской услуги, финансируемой из государственного бюджета, то есть из налоговых отчислений граждан, остается большой моральной проблемой нашего общества, терпящего не только духовный урон, но и переживающего демографический кризис», — заключил религиозный деятель.

В сентябре прошлого года российское правительство распорядилось об обеспечении доступной социальной и психологической помощи для беременных с целью сокращения количества абортов. Таким образом, кабмин поручил повысить долю отказов от абортов до 50% к 2025 году.

Как отмечала в марте 2021-го вице-премьер России Татьяна Голикова, российские женщины с 2016 года стали делать аборты почти на 40% реже. По ее мнению, эта тенденция возникла в том числе благодаря работе консультантов в центрах медико-социальной поддержки беременных женщин.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022