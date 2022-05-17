Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках и по ОМС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 мая предложил запретить в России аборты в частных клиниках и по системе Обязательного медицинского страхования (ОМС) в качестве меры по защите права ребенка на жизнь.

«В последнее время государство обращает серьезное внимание на профилактику абортов. Здесь необходим комплекс мер, ограничительных и также поддерживающих материнство и поощряющих рождаемость. Представляется важным предложения законодателей, в частности, прекращение совершения абортов в частных клинках, благодаря чему точнее станут статические данные, исчезнет стимул гнаться за прибылью за счет уничтожения детских жизней», — сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.

Как подчеркнул патриарх Кирилл, существующие нормы должны быть отредактированы, чтобы жизнь будущего члена общества «защищалась законом с момента зарождения».

«Призываю законодателей смелее подходить к вопросу защиты жизни, не обращая внимание на мнение, пугающее нас якобы ростом нелегальных операций. Любые нелегальные действия должны получать достойный ответ. Надеюсь, что наши правоохранительные органы позаботятся о том, чтобы вопросы здравоохранения оставались в исключительном ведении профессионального медицинского сообщества, а не коммерсантов», — заявил предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, не менее серьезной проблемой являются и аборты, которые проводятся в рамках ОМС, поскольку такие вмешательства не могут позиционироваться как бесплатная медицинская услуга.

«Позиционирование аборта как бесплатной медицинской услуги, финансируемой из государственного бюджета, то есть из налоговых отчислений граждан, остается большой моральной проблемой нашего общества, терпящего не только духовный урон, но и переживающего демографический кризис», — заключил религиозный деятель.

В сентябре прошлого года российское правительство распорядилось об обеспечении доступной социальной и психологической помощи для беременных с целью сокращения количества абортов. Таким образом, кабмин поручил повысить долю отказов от абортов до 50% к 2025 году.

Как отмечала в марте 2021-го вице-премьер России Татьяна Голикова, российские женщины с 2016 года стали делать аборты почти на 40% реже. По ее мнению, эта тенденция возникла в том числе благодаря работе консультантов в центрах медико-социальной поддержки беременных женщин.