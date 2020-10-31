Пошли на спуск: в России рождаемость снижается одновременно с сокращением числа абортов

Этой осенью в России вновь начали активно обсуждать проблему снижения рождаемости. О том, что суммарный коэффициент (это среднее количество детей на одну женщину) снизился до 1,5, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Снижение продолжается уже три года. Совсем другая статистика в России по абортам: их количество снижается из года в год, за последние пять лет — почти на треть. Однако на показатели рождаемости это не влияет. О чем говорят оба эти фактора, как на статистику повлиял материнский капитал и откуда взялось снижение 2016 года, «Известия» попросили рассказать демографов .

Постепенное снижение

Повышение рождаемости — одна из ключевых целей национального проекта «Демография» . Согласно скорректированному варианту документа, к 2030 году в России планируется увеличить коэффициент рождаемости до 1,7 одновременно с увеличением ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет и снижением смертности населения старшего возраста.

Одновременно в России борются за сокращение количества абортов за счет их ранней профилактики . Оценить эффективность работы медучреждений в этом направлении поручил правительству Владимир Путин на заседании Госсовета — об этом стало известно в конце октября. К весне следующего года правительству также предлагается разработать дополнительные меры по финансовому стимулированию медицинских учреждений.

Пошли на спуск Роженица со своим ребенком в палате перинатального центра Фото: РИА Новости/Павел Львов

Вскоре после этого министр здравоохранения Олег Салагай отметил, что за последние пять лет количество абортов удалось сократить почти на треть . Ранее об этом говорила и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Однако показатели рождаемости в России продолжают идти вниз.

Так, если число абортов сократилось на 30%, то и рождаемость за последние пять лет снизилась на 23,7%, а суммарный коэффициент рождаемости (обозначает среднее количество детей на одну женщину) — с 1,62 до 1,5 за последние три года, рассказала Анна Кузнецова.

Только за первое полугодие 2020-го рождаемость в стране снизилась на 5,4%, а смертность выросла на 3,1%. Всего к августу в стране родилось 680,9 тыс. младенцев, следует из данных, опубликованных Росстатом в конце лета.

Реализовать нежелание

Прямой связи между количеством абортов и показателями рождаемости нет , указывает Александр Синельников, профессор кафедры семьи и демографии социологического факультета МГУ. «В 1980-е годы у нас аборты делали миллионами, но это не влияло на показатели рождаемости», — напоминает он.

Постоянное снижение числа абортов началось в России еще в 1988 году (тогда было зафиксировано 4,6 млн абортов), рассказывает старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина: «Официальные данные за 1990 год: 4,1 млн абортов, или 205 абортов на 100 родов, в 2018 году — 661 тыс. абортов, или 38 абортов на 100 родов. С 1998 до 2018 года ежегодное их число уменьшилось почти в 8 раз. В 2007 году число родов в России превысило число прерванных беременностей, такого не происходило несколько десятилетий».

Но эти цифры не отражают желания или нежелания женщин иметь детей — статистика включает в том числе аборты по медицинским показаниям и самопроизвольные аборты, то есть выкидыши. Их доля в последние годы была более 20 %, отмечает Елена Кочкина.

Пошли на спуск Фото: РИА Новости/Павел Львов

«Аборт — это просто средство реализовать свое нежелание иметь детей. Если аборты запретить или ограничить, желание от этого не появится», — согласен Александр Синельников.

Кроме того, значительную роль в сокращении их количества играет не изменение отношения к материнству, а совершенствование методов контрацепции, которые позволяют избавить женщину от необходимости прерывать нежелательную беременность.

Если сравнивать ситуацию в России с другими странами, то ближе всего она сейчас к ситуации в Эстонии и Швеции, говорит эксперт. Похожий уровень наблюдается в США.

Однако российские показатели пока остаются несколько выше, чем в большинстве развитых стран. Ускорить существующее снижение можно путем повышения контрацептивной грамотности и развития сексуального образования, за счет развития услуг по планированию семьи. Но не путем пропаганды рождаемости («формирования у женщины сознания необходимости вынашивания беременности») или законодательных ограничений , предупреждает Елена Кочкина.

Вторичный эффект

Одновременно с сокращением количества абортов в России наблюдалось почти постоянное снижение рождаемости . Улучшить ситуацию удалось в 2006 году — сработали экономические меры поддержки, в том числе представленная тогда программа материнского капитала, солидарны все эксперты. Статистика по рождаемости продолжила улучшаться вплоть до 2016 года, однако затем начался новый спад, который продолжается до сих пор.

Однозначных объяснений этому нет , указывает Александр Архангельский. Спад часто объясняют ухудшением экономической обстановки и девальвацией рубля, которая произошла в 2015 году. Но первый раз курс упал еще за год до этого, в 2014-м, и тогда на показатели рождаемости это никак повлияло, обращает внимание он .

Пошли на спуск Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Более вероятной может быть связь между показателями вторичной рождаемости и этапами продления программы материнского капитала, полагает собеседник издания . Программа, предусматривающая выплаты по рождению второго и последующего детей, первоначально была рассчитана на срок до 2016 года. В конце 2015-го стало известно о планах продлить ее действие до 2018 года (то есть претендовать на получение средств в этом случае могли семьи, в которых второй ребенок родился до конца декабря 2018-го), а затем — до 2021 года, с перспективой дальнейшего продления.

Рождаемость по вторым детям в России к этому моменту была намного выше, чем по первым, и общий спад произошел во многом за счет сокращения именно этого показателя , обращает внимание эксперт: «Это, возможно, связано как раз с тем, что в 2016 году стало известно о его продлении — сначала семьи, так или иначе думавшие о втором ребенке, хотели успеть в сроки действия программы. Когда стало ясно, что она будет действовать еще какое-то время, некоторые это решение отложили. Но это пока гипотеза, которая не имеет подтверждения».

Сложное явление

Среди тех, кто откладывает рождение первого ребенка, есть те, кто делает это по финансовым соображениям. Однако также среди жителей больших городов всё больше становится молодых людей, которые сознательно отказываются от рождения ребенка или откладывают его на неопределенный срок не столько по финансовым причинам, сколько из желания сохранить привычный уровень жизни , обращает внимание Александр Синельников. На их решение вряд ли окажут серьезное влияние меры экономической поддержки, предложенные государством .

Зато показатели рождаемости, считает собеседник издания, напрямую связаны с количеством официальных браков , которые регистрируются на территории страны: если их число сокращается, то через год сократиться и количество рожденных детей. Это связано как с уверенностью женщины в надежности существующих отношений, так и со степенью личной свободы потенциальных родителей. Гражданский брак предполагает большую свободу и, если для человека это ценно, решение о рождении ребенка он, скорее всего, отложит, полагает собеседник издания.

Пошли на спуск Фото: Pixabay

Поэтому для решения проблемы, по его мнению, необходимо стимулировать именно стремление к заключению браков: «В конце концов, именно вступление в брак есть первый шаг к созданию семьи».

Репродуктивное поведение — явление очень сложное , на него влияют несколько десятков факторов, которые можно условно поделить на четыре группы , полагает Елена Кочкина. Это демографическая структура населения, в том числе количество женщин детородного возраста, в принципе проживающих в стране, демографические, культурные и психологические особенности, которые определяют общее отношение к семье на культурном уровне. Сюда относится и среднее количество детей в семье, и возраст, в котором люди обычно вступают в брак. Материальные аспекты — например, финансовое благосостояние, развитие инфраструктуры, — по ее мнению, находятся уже на вершине пирамиды, в основе которой лежат культурные, психологические и демографические аспекты.