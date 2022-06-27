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Более 80% американцев негативно оценили ситуацию в США

Опрос: более 80% американцев негативно оценивают ситуацию в США
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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На фоне отмены Верховным судом США закрепленных конституцией гарантий прав, касающихся абортов, доля американцев, недовольных ситуацией в стране, достигла 81%. Лишь 19% оценивают нынешнее положение как хорошее. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного в воскресенье, 26 июня, CBS News.

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Кроме того, исследование показало, что вердикт Верховного суда не поддерживают 59% опрошенных. Всего поддержали судебное решение 41% граждан.

Из общего числа не одобряющих запрет на аборты две трети составляют женщины. Они поделились, что чувствуют себя расстроенными, злыми и — многие добавляют — напуганными.

При этом среди одобряющих запрет на аборты три четверти — консерваторы. Они сообщили, что чувствуют надежду, счастье и облегчение.

Отмену права на аборты поддержали 78% республиканцев и всего 17% демократов. Против — 83% демократов и 22% республиканцев.

Уточняется, что таких, кто считает, что постановление отбросило Соединенные Штаты на шаг назад, сделав жизнь населения только хуже, 52%.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Теперь права на аборты будут определяться штатами, если конгресс не примет никаких мер.

Вердикт по абортам осудил руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что страна была отброшена на 150 лет назад по итогам заседания Верховного суда.

Протесты в стране продолжаются уже третий день. Сразу после вынесенного решения тысячи несогласных граждан собрались неподалеку от здания суда в центре города. Несмотря на то что большинство протестующих были женского пола, мужчины тоже вышли поддержать право на законное прерывание беременности. Двое протестующих были задержаны за порчу имущества.

Запрет на процедуру уже вступил в силу на территории шести штатов. Теперь в Кентукки, Луизиане, Миссури и Южной Дакоте аборты запрещены даже в случае беременности в результате изнасилования или инцеста. В Оклахоме беременность, наступившую в таких ситуациях, прервать можно. В иных случаях закон оговаривает, что беременность считается наступившей с момента зачатия.

Ожидается, что запреты или ограничения на аборты в Айдахо, Арканзасе, Вайоминге, Миссисипи, Северной Дакоте, Теннесси и Юте вступят в силу в течение месяца. При этом врачи, которые опасаются уголовного преследования за оказание данной услуги, могут уже сейчас прекратить работу.

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