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Трамп вместо дебатов отправится к бастующим работникам автозаводов

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Бывший президент США Дональд Трамп отправится 27 сентября в штат Мичиган, где поговорит с бастующими работниками автозаводов. Этот день бизнесмен и политик выбрал неслучайно — 27-го состоятся вторые президентские дебаты Республиканской партии, о чем 19 сентября сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный источник.

Трамп в течение последних четырех дней, с момента начала забастовки, всячески поддерживал сотрудников автомобильной индустрии. Он обвиняет действующего лидера США Джо Байдена в попытке уничтожить американский автопром за счет выпуска электрокаров ради сокращения выбросов выхлопных газов транспорта.

Этот ход избирателям уже знаком по предвыборной кампании Трампа в 2015–2016 годах. Тогда он обращался к «синим воротничкам», своему главному электорату.

Дональд Трамп игнорирует дебаты не первый раз. Бывший лидер США, к примеру, пропустил первую часть первичных дебатов ради интервью с бывшим журналистом Fox News Такером Карлсоном.

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Ранее, 17 сентября, Дональд Трамп выразил готовность решить большую часть проблем страны в период от полугода до года в случае победы на выборах в 2024 году. Бизнесмен также добавил, что избиратели не должны желать избрания президентом США тех кандидатов, которые говорят о возможности решить проблемы США в течение восьми лет. Среди актуальных вопросов он назвал запрет на аборты и конфликт на Украине.

До этого, 4 августа, Трамп выразил уверенность в том, что нынешний президент страны Джо Байден и его окружение сделают все возможное ради сохранения власти. По его словам, администрация США пытается сделать незаконными возникающие сомнения по поводу итогов выборов главы государства в 2020 году. Днем ранее он также заявил об указе Байдена обвинить его во всех возможных преступлениях.

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