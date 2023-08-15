Ноль влияния: почему четвертое обвинение не отразится на поддержке Трампа

Четвертое по счету уголовное обвинение против экс-президента США Дональда Трампа лишь сплотит электорат вокруг главного кандидата от республиканцев на выборах 2024 года, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, несмотря на оказываемое давление, миллиардер вряд ли откажется сходить с дистанции . В этот раз дело связано с попыткой отменить результаты голосования в штате Джорджия в 2020-м. Бывшего американского лидера, а также еще 18 фигурантов, в частности, обвинили в нарушении закона о борьбе с рэкетом.

Дважды два — четыре

Грозовые тучи уголовных дел в отношении экс-президента США и главного кандидата от республиканцев на 2024 год Дональда Трампа продолжают сгущаться. Спустя буквально две недели после третьего уголовного обвинения, касавшегося попытки отменить результаты выборов 2020 года, и последовавшего за этим штурма Капитолия появилось новое. Оно также связано с тем голосованием , но в этот раз сосредоточено вокруг событий в Джорджии.

Четвертое по счету уголовное обвинение было выдвинуто после расследования прокурора округа Фултон Фани Уиллис, длившегося 2,5 года. Оно началось после того, как общественности стала доступна запись телефонного разговора Трампа и госсекретаря штата Брэда Раффенспергера, где на тот момент еще действующий президент требует «найти голоса», чтобы предотвратить свое поражение в Джорджии . В итоге разбирательство начало принимать более масштабный характер, превратившись в 98-страничное заключение большого жюри, опубликованное вечером 14 августа.

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Помимо 45-го главы государства в документе фигурируют еще 18 его сторонников . В общей сложности оно состоит из 41 пункта, 13 из которых касаются непосредственно Трампа. В частности, речь идет о нарушении закона «О коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях» (RICO Act). Согласно тексту заключения, экс-президент, 18 остальных обвиняемых, а также несколько других неназванных сообщников, которым не предъявлены обвинения, в составе преступной группы предпринимали усилия для пересмотра итогов выборов.

Трампу, помимо прочего, вменяются подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, сговор с целью выдачи себя за госслужащего, сговор с целью совершения подлога первой степени, подача фальшивых документов и сговор с целью дачи ложных заявлений и публикаций.

Кроме бывшего американского лидера, обвинение предъявлено экс-главе администрации Белого дома Марку Медоузу, адвокатам Руди Джулиани, Джону Истману, Сидни Пауэлл, Кену Чесебро, Дженне Эллис, Рею С. Смиту III, Роберту Чили, экс-чиновнику минюста Джеффри Кларку, сотруднику избирательного штаба Трампа Майку Роману, председателю Республиканской партии в Джорджии Дэвиду Шаферу и другим.

Экс-глава администрации Белого дома Марк Медоуз Фото: Global Look Press/CNP/Consolidated News Photos/Sarah Silbiger

Главный фигурант раскритиковал обвинительное заключение, добавив, что Соединенные Штаты превратились в «коррумпированное и ужасное место».

« Эти политически мотивированные обвинения, которые могли бы предъявить три года назад, специально приурочили точно к моей политической кампании, в которой я лидирую среди всех республиканцев и, по данным почти любого опроса, основательно опережаю президента Джо Байдена », — сказал он Fox News.

Справка «Известий» Это обвинение уже четвертое в копилке Трампа и второе за месяц. Предыдущее — также по делу о вмешательстве в выборы и, как следствие, штурме Капитолия 6 января 2021-го — экс-президент официально заслушал 3 августа в Вашингтоне. Тогда его обвинили в сговоре с целью обмана США и фальсификации показаний свидетелей, сговоре против прав граждан Соединенных Штатов, а также в воспрепятствовании и попытке воспрепятствования разбирательству. Впервые же бывший глава Белого дома предстал перед судом 4 апреля. То уголовное обвинение состояло из 34 пунктов, все они касались фальсификаций деловых документов, цель которых, по версии следствия, — скрыть взятки за молчание тем, кто мог подпортить репутацию во время кампании 2016 года. При этом ложные записи делали якобы для того, чтобы скрыть выплату взятки порноактрисе Сторми Дэниелс, а также модели Playboy Карен Макдугал — они не должны были рассказывать общественности о своей связи с Трампом, у которого на тот момент (в 2016 году) была в самом разгаре президентская кампания. Также, по словам прокуратуры, дружественная Трампу компания дала взятку швейцару, работавшему в Trump Tower, который утверждал, что миллиардер стал отцом внебрачного ребенка. Вторым стало дело о секретных документах, которые в августе 2022-го у Трампа нашло ФБР во время обысков его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Всего было изъято 102 документа: 31 с грифом «конфиденциально», 54 — «секретно» и 17 — «совершенно секретно». Примечательно, что суд Майями предъявил обвинения экс-президенту в день 77-летия политика — 13 июня.

Накопительный эффект

Как отметил эксперт клуба «Валдай», замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, четвертое уголовное обвинение свидетельствует о том, что Белый дом, Демпартия и американская традиционная элита преисполнены решимости не допустить Трампа до участия в выборах или даже его номинации от республиканцев. По его словам, дело в том, что в настоящее время экс-президент вполне способен победить Байдена.

Фото: REUTERS/Scott Morgan

Демократический истеблишмент пытается добиться этого несколькими путями. Согласно первому, они рассчитывают, что республиканский электорат в условиях столь огромного количества уголовных обвинений сочтет Трампа токсичным и предпочтет другого кандидата .

— Однако этот сценарий сомнителен, так как пока что всё говорит об обратном: чем больше уголовных обвинений сыпется на Трампа, тем больше сплочается и мобилизуется его электорат , поскольку они видят, что речь идет о просто неприкрытой попытке отстранения самого опасного для Байдена кандидата от президентских выборов. И всё это происходит на фоне искусственно мягкого преследования сына Джо Байдена Хантера, ему демократы назначили самого лояльного спецпрокурора, которого только можно было представить, — пояснил «Известиям» эксперт.

Кроме того, делается расчет на то, что Трамп сядет в тюрьму еще до официальной номинации от «красных» на всеобщие выборы или у экс-президента развалится избирательная кампания из-за стольких уголовных обвинений, так как ему придется платить гораздо больше денег адвокатам .

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— Борьба в судах, уголовные разбирательства будут отнимать львиную долю тех средств, которые Трамп мог бы пустить на избирательную кампанию. Вот этот вариант, а также то, что Трамп все-таки может сесть в тюрьму, вполне реальны, — заметил Суслов.

Тем не менее, по словам эксперта, с новым обвинением поддержка бывшего главы Белого дома среди республиканского электората лишь вырастет. На эту тенденцию также указал и ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН имени Примакова Виктор Мизин, согласившись, что всё это делается для того, чтобы не подпустить Трампа к президентским выборам.

— Несмотря на все эти обвинения, его рейтинг только растет, в то время как рейтинг Байдена падает , — констатировал он. — Идет идеологическая борьба. Такая ненависть к Трампу и всему, что называется трампизмом, показывает, насколько сейчас поляризована Америка.

Фото: ТАСС/Zuma

При этом, по прогнозам эксперта, главный кандидат от республиканцев не откажется от борьбы за кресло в Овальном кабинете в 2024 году, несмотря на оказываемое давление. Как подчеркнул Мизин, всё это лишь укрепляет уверенность Трампа и его сторонников в том, что надо идти на выборы и победить.