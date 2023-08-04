Судебные злоключения: чем обернется для Трампа третье уголовное обвинение

Третье обвинительное заключение, которое 3 августа в суде заслушал экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на всю серьезность, вряд ли помешает ему победить на республиканских праймериз 2024 года , заявили «Известиям» американские эксперты. Очередное дело, главным фигурантом которого вновь стал бывший глава государства, связано с попыткой отменить результаты выборов 2020 года, когда Трамп уступил в гонке нынешнему президенту Джо Байдену. Хоть республиканец и заявил о своей невиновности, а само дело достаточно политизировано, все же существует вероятность, что бывший американский лидер в конечном итоге окажется за решеткой , предупредили в США.

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Бывший американский лидер, чья президентская кампания на 2024 год стремительно набирает обороты, 3 августа вновь был вынужден предстать перед федеральным судом в Вашингтоне . На этот раз дело связано с попытками отменить итоги выборов в 2020-м, когда Дональд Трамп по итогу уступил Овальный кабинет действующему президенту США Джо Байдену. Сам же бывший глава государства тогда не признал результаты голосования, что в конечном счете привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Этот случай стал резонансным для американского истеблишмента, а в палате представителей даже был создан спецкомитет «6 января», расследовавший беспорядки и причастность к ним самого Трампа. Затем дело подхватил и минюст США, а 1 августа было обнародовано 45-страничное обвинительное заключение, состоящее из четырех пунктов: «сговор с целью обмана Соединенных Штатов», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав граждан Соединенных Штатов», а также «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».

Подготовка к возможному прибытию бывшего президента США Дональда Трампа в окружной суд США в Вашингтоне Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

« Атака на Капитолий нашей страны 6 января 2021 года стала беспрецедентным нападением на олицетворение американской демократии . Как описано в обвинительном заключении, оно было спровоцировано ложью. Ложью обвиняемого, направленной на то, чтобы помешать основополагающей функции правительства США — процессу подведения и сертификации итогов президентских выборов», — заявил спецопрокурор Джек Смит.

Кроме того, в опубликованном документе говорится о шести соучастниках сговора . Их имена не разглашались, однако в CNN сумели идентифицировать пятерых: трое — бывшие адвокаты Трампа Руди Джулиани, Джон Истман и Сидни Пауэл, также в списке значится экс-сотрудник минюста Джеффри Кларк и нынешний защитник политика Кеннет Чесебро.

Заседание с участием самого 45-го президента было назначено на 3 августа, куда он и прибыл в сопровождении большого кортежа. Также у здания суда собрались как сторонники республиканца, призывавшие переизбрать Трампа в 2024-м, так и противники, выступавшие за то, чтобы его посадили. Впрочем, процесс занял лишь 27 минут, а сам экс-президент, ожидаемо, заявил о своей невиновности. Позже его отпустили под обязательство по явке и соблюдении законов . Следующее слушание по делу назначили на 10:00 по местному времени (17:00 мск) 28 августа.

Сам же Трамп назвал очередное предъявление обвинений «преследованием политического оппонента».

« Этого никогда не должно было произойти в Америке. Это преследование человека, который с очень-очень существенными показателями опережает [соперников] на этапе республиканских праймериз », — заявил он журналистам.

Подготовка к возможному прибытию бывшего президента США Дональда Трампа в окружной суд США в Вашингтоне Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Накануне заседания главный фигурант дела в письме к сторонникам рассказал, что ему грозит 561 год тюремного заключения.

«Коррумпированный минюст США, находясь под контролем Кривого Джо [Байдена], вновь предъявил мне обвинения. И, согласно некоторым сообщениям в СМИ, мне может грозить в целом 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами «охоты на ведьм» , — подчеркнул политик

Справка «Известий» Это уже третье по счету обвинение, которое предъявили экс-главе государства за 2023 год. В первый раз официально его предъявил суд Манхэттена 4 апреля. Уголовное обвинение состояло из 34 пунктов. Все они касались фальсификаций деловых документов, цель которых, по версии следствия, скрыть взятки за молчание тем, кто мог подпортить репутацию во время кампании 2016 года. При этом ложные записи делали якобы для того, чтобы скрыть выплату взятки порноактрисе Сторми Дэниелс, а также модели Playboy Карен Макдугал — они не должны были рассказывать общественности о своей связи с Трампом, у которого на тот момент (в 2016 году) была в самом разгаре президентская кампания. Также, по словам прокуратуры, дружественная Трампу компания дала взятку швейцару, работавшему в Trump Tower, который утверждал, что миллиардер стал отцом внебрачного ребенка. Вторым стало дело о секретных документах, которые в августе 2022-го у Трампа нашло ФБР во время обысков его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Всего было изъято 102 документа: 31 с грифом «конфиденциально», 54 — «секретно» и 17 — «совершенно секретно». Примечательно, что суд Майями предъявил обвинения экс-президенту в день 77-летия политика — 13 июня.

Тюрьма и праймериз

Несмотря на то, что экс-президент оказывается перед судьей уже третий раз, сейчас он столкнулся с самыми серьезными обвинениями , считают отпрошенные «Известиями» американские политологи. Как объяснил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан, дело в том, что разбирательство касается «предполагаемых усилий по извращению демократического процесса».

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Leah Millis

По словам профессора кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питера Кузника, бывшему главе государства удалось убедить около 70% избирателей-республиканцев в том, что выборы 2020 года были украдены. Он также допустил, что это дело вполне может дискредитировать Трампа в глазах независимых голосующих, особенно если судебный процесс состоится до выборов .

— Захотят ли действующие американские власти посадить бывшего президента — это другой вопрос. Безусловно, это возможно. Однако они могут предложить сделку, благодаря которой Трамп избежит тюремного заключения в обмен на то, что не будет баллотироваться на президентский пост , — допустил он.

Главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров также не исключил, что в конечном итоге 45-й глава США может оказаться в тюрьме. Его дело очень политизировано, что может повлиять на исход судебного процесса вне зависимости от того, виновен он на самом деле или нет, отметил эксперт, добавив, что судья Таня Чуткан, по всей видимости, настроена против кандидата в президенты.

— Существует высокая вероятность того, что в случае признания его виновным он будет отправлен в тюрьму . Учитывая тяжесть преступлений, необходимость создания прецедента в качестве сдерживающего фактора для будущих аналогичных действий, а также продемонстрированное отсутствие раскаяния, Трампу грозит много лет за решеткой, — спрогнозировал профессор Саид Хан.

Тем не менее, как ни парадоксально, дело о вмешательстве в выборы, несмотря на всю серьезность, вряд ли повлияет на шансы Тампа одержать верх как минимум на республиканских праймериз, уверены эксперты. По словам Питера Кузника, нынешнее обвинение может даже сыграть политику на руку.

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

— Он будет изображать из себя жертву и заявлять, что демократическое министерство юстиции намерено «распять» его. Он будет использовать обвинительный акт для сбора средств для своей предвыборной кампании и судебных издержек, — объяснил он.

Как отметил Саид Хан, Трамп все еще лидирует среди республиканцев, причем с весьма большим отрывом . Так что, если за это время не произойдет никаких «кардинальных поворотов», он с большой долей вероятности победит остальных кандидатов от партии. А вот предугадать, как он покажет себя на всеобщих выборах, намного сложнее, поскольку экс-президент, вероятно, будет терять поддержку умеренных республиканцев и независимых избирателей, заключили эксперты.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, результаты которого опубликованы 3 августа, наибольшей поддержкой среди избирателей республиканцев действительно пользуется 45-й президент (47%). На втором месте оказался его главный соперник — губернатор Флориды Рон Десантис (13%), далее расположился бывший вице-президент США Майк Пенс (8%), четвертую строчку занял бизнесмен Вивек Рамасвами (7%), а пятерку замыкает экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли (5%).