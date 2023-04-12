Ближе дело: стоит ли ждать активизации расследований против Трампа

После того как манхэттенский суд официально предъявил Дональду Трампу уголовное обвинение, стоит ожидать серьезной активизации других расследований , в которых фигурирует экс-президент США. К такому мнению пришли опрошенные «Известиями» американские эксперты. В частности, речь идет о деле о секретных документах, штурме Капитолия и голосовании в Джорджии в 2020-м . Вместе с тем ожидается, что 13 апреля бывший глава Белого дома вновь покажется в Нью-Йорке, на этот раз чтобы дать показания по гражданскому иску , подготовленному генпрокурором штата. Почему юридические проблемы на самом деле могут сыграть Трампу на руку и помочь ему выиграть республиканские праймериз — в материале «Известий».

На второй круг

Над 45-м президентом США продолжают сгущаться тучи. Только на прошлой неделе суд Манхэттена вынес историческое решение — предъявил экс-главе Белого дома уголовные обвинения по 34 пунктам, а уже 13 апреля Дональд Трамп вновь посетит Нью-Йорк, но по другому делу.

Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники, бывший американский лидер будет давать показания под присягой по гражданскому иску генпрокурора города Летиции Джеймс , поданному в сентябре 2022 года. По ее мнению, экс-президент и его родственники обогатились за счет «многочисленных актов мошенничества и искажений фактов» . Джеймс обвинила семью Трамп в завышении стоимости своих активов, а также в обмане кредиторов, которым предоставлялись «ложные или вводящие в заблуждение» финансовые отчеты. Генпрокурор требует, чтобы суд назначил ответчикам штраф в размере $250 млн и запретил кому-либо из Трампов руководить предприятиями, зарегистрированными в штате Нью-Йорк .

45-й президент уже давал показания по делу в августе прошлого года, за месяц до подачи иска Летицией Джеймс. Впрочем, тогда Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы, ссылаясь на пятую поправку к конституции США, согласно которой он имеет право не свидетельствовать против самого себя.

Дональд Трамп на заседании суда, 3 апреля 2203 года Фото: REUTERS/Timothy A. Clary

Расследование стартовало в 2019-м, Трамп тогда занимал кресло главы государства . Теперь же, когда его президентская кампания на 2024 год набирает обороты, на пути ко второму избранию появляется всё больше препятствий.

По словам экс-сотрудника Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политического обозревателя Пола Крейга Робертса, своими действиями блок Демпартии лишь пытается избавиться от конкурентов.

— Демократы превратили закон в оружие, с помощью которого пытаются делегитимизировать своих политических оппонентов . Это всё, что происходит, — сказал он.

Как отметил программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов, это больше похоже на совпадение. Вместе с тем эксперт признал, что рассмотрение некоторых дел, в которых фигурирует Трамп, могло быть ускорено «под шум» предъявленного в начале месяца уголовного обвинения .

Фото: REUTERS/Leah Millis

— Это нужно, чтобы нанести репутационный ущерб Трампу. Вопрос только в том, насколько он будет серьезен . Дело в том, что для его ядерного электората всё происходящее политизировано по определению, даже если там и есть состав преступления, — пояснил эксперт.

Справка «Известий» 4 апреля суд Манхэттена официально предъявил экс-президенту США Дональду Трампу уголовное обвинение. Все 34 пункта касаются фальсификаций деловых документов, цель которых, по версии следствия, скрыть взятки трем лицам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, — эти люди могли подпортить репутацию миллиардера во время его президентской кампании в 2016 году. Если Трампа признают виновным, ему может грозить до четырех лет по каждому из пунктов, однако уголовная статья не подразумевает обязательного тюремного заключения. Это первый случай в истории Соединенных Штатов, когда бывший или действующий президент предстал перед уголовным судом и заслушал обвинения.

Сам Трамп заявил, что не выйдет из президентской гонки 2024 года, даже если его признают виновным в совершении преступления. К слову, в Соединенных Штатах можно баллотироваться даже из тюремного заключения.

«Я бы никогда не бросил, это не мое», — сказал он в интервью Fox News.

Затуманенное будущее

Помимо уголовного обвинения, связанного с дачей взяток, и этого гражданского иска, над бывшим американским лидером нависли и другие расследования. В частности, речь идет о деле, касающемся секретных документов, которые Федеральное бюро расследований нашло у Трампа во время обыска в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в августе 2022-го.

Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo

К тому же в конце прошлого года спецкомитет конгресса США, расследовавший штурм Капитолия в 2021-м, рекомендовал минюсту предъявить 45-му президенту уголовные обвинения по четырем пунктам . По их мнению, политик препятствовал официальному разбирательству, участвовал в сговоре с целью обмануть правительство, а также для дачи ложных заявлений. Кроме того, конгрессмены из «комитета 6 января» обвинили Трампа в подстрекательстве или содействии мятежу.

Не стоит забывать и о расследовании касательно выборов в Джорджии в 2020-м. Тут экс- главу Белого дома подозревают в попытках повлиять на итоги голосования в штате во время предыдущей президентской гонки. Все эти дела могут в скором времени получить существенный толчок, считают американские эксперты.

— Все три крупных расследования могут завершиться в ближайшем будущем . При этом дело о секретных документах и штурм Капитолия всё еще расследует спецпрокурор, — подчеркнул профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

По словам профессора кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питера Кузника, происходящее вокруг экс-президента в апреле — это только начало . Скоро импульс получат и остальные расследования. Эксперт призвал готовиться к тому, что в ближайшее время «откроются шлюзы» и на голову Трампа посыплется «дождь из обвинений» .

Фото: ТАСС/Zuma/Wang Ying

— Однако это только укрепит его поддержку среди сторонников , — считает он. — Ирония заключается в том, что юридические проблемы Трампа помогут ему добиться победы на праймериз и выдвижения на пост президента от Республиканской партии. Но они, скорее всего, обрекут его на неуспех на всеобщих выборах.

При этом президентская гонка набирает обороты в обоих лагерях . Так, среди республиканцев, помимо Дональда Трампа, еще три человека заявили о планах побороться за кресло главы государства в 2024 году: экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор Арканзаса Аса Хадчинсон. Впрочем, последний лишь объявил о планах участвовать в гонке, официальные заявления, как ожидается, он сделает 26 апреля.

Неспокойно в последнее время и в Демократической партии. В частности, из-за действующего американского лидера Джо Байдена, который 10 апреля заявил, что планирует переизбраться в 2024-м, однако пока «не готов об этом объявить» официально. Чуть раньше, 5 апреля, юрист и племянник 23-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди – младший подал заявку на участие в выборах. Первой же из «синих» баллотировалась писательница Марианна Уильямсон.