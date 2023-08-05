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Трамп заявил о всевозможных действиях Байдена для сохранения власти

Экс-президент Трамп: Байден и его бандиты сделают все, чтобы сохранить власть
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что действующий американский лидер Джо Байден и его окружение сделают всё возможное ради сохранения власти. Такое мнение он высказал 4 августа в своем первом публичном выступлении в Алабаме после заседания суда в Вашингтоне.

«Смехотворное обвинение против нас — это не юридическое дело, а действие отчаяния в стремлении провалившегося и опозорившегося Джо Байдена и его радикальных левых бандитов сохранить власть. Они хотят сделать все возможное, чтобы сохранить ее», — сказал экс-президент.

Он подчеркнул, что администрация Соединенных Штатов пытается сделать незаконными возникающие сомнения по поводу итогов выборов главы государства, на которых победу одержал Байден.

Трамп отметил, что каждое из выдвинутых против него обвинений могло быть официально озвучено и предъявлено ему министерством юстиции два с половиной года назад, однако чиновники не стали этого делать ранее, сохранив эти обвинения до середины новых выборов президента США, когда бывший лидер государства стал лидером опросов среди населения страны.

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Накануне Трамп прибыл в Вашингтон и сразу же направился в суд округа Колумбия, где ему предъявили уголовные обвинения по делу о вмешательстве в выборы главы государства 2020 года и штурме Капитолия. Экс-президент не признал вину, а позже в разговоре с журналистами назвал происходящее политическим преследованием.

По окончании судебных процедур Трампа освободили до очередного заседания, которое пройдет 28 августа. Позднее, 4 августа, Трамп отверг дополнительные обвинения по делу о секретных документах без явки в суд.

Незадолго до слушаний политик заявлял, что морально готов к аресту. Ранее он также подсчитал, что по всем инкриминируемым статьям ему грозит до 561 года тюремного заключения.

Дональд Трамп — первый человек, занимавший пост американского президента, которому были предъявлены уголовные обвинения.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых одержал победу действующий глава государства Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В 2023 году бывшего американского лидера также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, в том числе — несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Все претензии были изложены в июне, однако Трамп отказался признать свою ответственность.

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