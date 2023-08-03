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Трамп заявил о готовности к аресту в Вашингтоне

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Фото: Global Look Press/ CNP/AdMedia
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Бывший американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас он направляется на суд в Вашингтон по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года. Об этом он сообщил на странице в своей социальной сети Truth Social.

«Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы. Я горд быть арестованным за своих сторонников», — написал экс-президент.

Судебный прогресс: Трампу предъявили третье по счету обвинение
На этот раз дело связано с попыткой вмешательства в выборы в 2020 году

Ранее, 1 августа, сообщалось о назначении судьи, который будет вести дело Трампа. Судья Федерального суда округа Колумбия Таня Чаткэн была выбрана для объявления приговора.

В тот же день специальный прокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес бывшего президента США. Обвинение выразило желание провести ускоренную процедуру при рассмотрении в суде дела против Трампа, подчеркнул Смит.

Дональд Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.

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