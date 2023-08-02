В США определили судью для ведения дела экс-президента Дональда Трампа

Судья Федерального суда округа Колумбия Таня Чаткэн будет вести дело экс-президента США Дональда Трампа о беспорядках в конгрессе. Эти сведения были опубликованы во вторник, 1 августа, в электронной базе судебной инстанции.

В качестве обвиняемого указан Трамп. Пункты обвинения включают «сговор с целью обмана США», «сговор против прав», «сговор с целью воспрепятствования официальным процедурам», а также «воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальным процедурам».

Ранее в этот день стало известно, что Федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений бывшему американскому лидеру Дональду Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Кроме того, в этот день Трамп заявил, что узнал о намерении американской прокуратуры предъявить ему новое обвинение. По мнению экс-президента, такой шаг будет нацелен на сокрытие «дурных новостей о взятках и вымогательствах», исходящих от сторонников действующего главы государства Джо Байдена.

Специальный прокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес Трампа. Он охарактеризовал события 6 января 2021 года как «беспрецедентное нападение», которое «подпитывалось ложью», сказанной бывшим президентом.

В свою очередь, пресс-служба экс-президента указала, что предъявление обвинений бывшему президенту США является попыткой администрации действующего главы государства Джо Байдена вмешаться в предстоящие выборы.