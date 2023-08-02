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CNN сообщил о поддержке федеральным большим жюри обвинений Трампу

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Фото: REUTERS/Scott Morgan
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Федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений бывшему американскому лидеру Дональду Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года. Об этом сообщил телеканал CNN во вторник, 1 августа.

Также, по данным телеканала, большое жюри выдвинуло обвинения по делу о штурме Капитолия сторонниками Трампа в 2021 году, однако суд принял решение засекретить имена фигурантов и детали обвинения. Когда информация будет рассекречена, неизвестно.

На второй залет: чем для Трампа обернется новое уголовное обвинение
И стоит ли ему ждать очередных повесток в суд

Ранее в этот же день Трамп заявил, что узнал о намерении американской прокуратуры предъявить ему «еще одно фейковое обвинение» в ближайшие минуты. Как отметил бывший американский лидер, он ожидает официального выдвижения обвинений против себя по делу о штурме Капитолия сторонниками политика в январе 2021 года.

По его мнению, такой шаг будет нацелен на сокрытие «дурных новостей о взятках и вымогательствах», исходящих от сторонников действующего главы государства Джо Байдена.

28 июля Трамп сообщил о намерении продолжить предвыборную кампанию за высший государственный пост даже в случае вынесения ему обвинительного приговора. Он отметил, что предъявление ему двух новых пунктов обвинения по уничтожению записей с камер видеонаблюдения в личном поместье в Мар-а-Лаго и умышленному «удержанию документов, связанных с национальной обороной США», стало «вмешательством в выборы на самом высоком уровне».

Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. В этом году ему уже дважды предъявляли обвинения: один раз в Нью-Йорке по делу о выплатах денег за молчание порнозвезде и один раз по делу о секретных документах.

По делу о документах уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию, были предъявлены Трампу в июне, но он отказался признать себя виновным.

В этих документах содержались сведения о ядерных программах США, следует из заключения суда. Согласно американскому законодательству, Трампу грозит до 400 лет лишения свободы, а также крупный денежный штраф.

Трамп 10 июня заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

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