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Трампу предъявили уголовные обвинения по 37 пунктам

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Фото: Global Look Press/Kyle Mazza
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Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Это следует из обвинительного заключения, опубликованного в пятницу, 9 июня.

Согласно документу, обвинения связаны с конфиденциальными правительственными материалами, которые экс-президент взял с собой, когда покидал Белый дом в январе 2021 года. Некоторые из них, например, касались сведений о ядерных программах США.

При этом одна часть обвинений напрямую связана с умышленным сокрытием секретных документов экс-президентом, в то время как вторая указывает на сговор Трампа со своим помощником, организованным с целью скрыть преступление. Кроме того, из заключения следует, что суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

Также из текста документа следует, что обвинения против экс-президента США Дональда Трампа не предусматривают санкции в виде запрета на занятие государственных должностей. Таким образом, Трамп сможет участвовать в предвыборной гонке в следующем году и занять пост президента в случае победы.

В свою очередь, предъявление федерального обвинения экс-президенту США является беспрецедентным случаем в американской истории, охарактеризовало дело против Трампа Reuters 9 июня.

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9 июня стало известно, что Трамп решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по данному делу.

Ранее, 8 июня, власти США через адвокатов уведомили Трампа о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали его в суд в следующий вторник. Бывшему американскому лидеру необходимо явиться в здание федерального суда в Майами 13 июня в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

За день до этого американская прокуратура уведомила бывшего президента США о ведении против него уголовного расследования.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти 8 июня назвал «немыслимой» ситуацию с обвинениями от действующего президента Штатов Джо Байдена своему основному конкуренту на предстоящих выборах. Маккарти отметил, что каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживает бывшего лидера страны перед лицом этой вопиющей несправедливости.

2 сентября прошлого года агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности. После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, еще будучи президентом.

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