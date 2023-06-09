Трампа вызвали в суд из-за хранения секретных материалов

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 8 июня сообщил, что власти США через адвокатов уведомили его о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали в суд в следующий вторник.

«Коррумпированная администрация (действующего президента США Джо. — Ред.) Байдена уведомила моих адвокатов, что против меня выдвинуты обвинения, видимо, из-за газетной утки с коробками (с секретными документами, обнаруженными в его загородном поместье. — Ред.)», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Согласно уведомлению, бывшему американскому лидеру необходимо явиться в здание федерального суда в Майами во вторник, 13 июня, в 15:00 по местному времени (22:00 по мск).

«Никогда не думал, что такое может случиться с бывшим президентом США», — заключил Трамп.

Накануне сообщалось, что американская прокуратура уведомила бывшего президента США Дональда Трампа о ведении против него уголовного расследования.

Ранее, 26 апреля, адвокаты Трампа Тимоти Парлаторе и Джим Трасти попросили минюст США прекратить расследование в отношении экс-главы Белого дома по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Юристы считают, что обнаружение документов с грифом секретности в домах Трампа, Джо Байдена и бывшего вице-президента Майка Пенса — это результат несовершенных процедур обработки и хранения документов, и он не ограничивается каким-либо отдельным лицом, администрацией или политической партией.

2 сентября агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности.

После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-А-Лаго во Флориде, он рассекретил, будучи президентом.