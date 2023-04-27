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Адвокаты Трампа попросили прекратить дело о хранении секретных документов

CNN: адвокаты Трампа просят прекратить дело о хранении секретных документов
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа Тимоти Парлаторе и Джим Трасти просят министерство юстиции США прекратить расследование в отношении экс-главы Белого дома по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом 26 апреля сообщил телеканал CNN.

«Это свидетельствует о процессах <...> персонала, а не о каких-либо преступных намерениях президента Трампа», — заявили адвокаты.

Юристы считают, что обнаружение документов с грифом секретности в домах экс-президента США Трампа, действующего президента Джо Байдена и его бывшего вице-президента Майка Пенса — это результат несовершенных процедур обработки и хранения документов, и он не ограничивается каким-либо отдельным лицом, администрацией или политической партией.

Парлаторе и Трасти заявили, что в этом году они просмотрели 15 ящиков документов, которые сейчас изучает минюст. Они заявляют, что видели страницы, которые свидетельствовали, что секретные документы были удалены Национальным архивом.

«Подавляющее большинство [документов] относятся к брифингам для телефонных разговоров с иностранными лидерами, которые были расположены рядом с расписанием этих разговоров», — сообщили юристы.

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В начале сентября 2022 года агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности.

После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-А-Лаго во Флориде, он рассекретил, будучи президентом.

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