Politico сообщила о получении Трампом уведомления от прокуратуры США

Американская прокуратура уведомила бывшего президента США Дональда Трампа о ведении против него уголовного расследования. Об этом в среду, 7 июня, сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

«Федеральные прокуроры в письменном виде уведомили бывшего президента Дональда Трампа о том, что против него ведется уголовное расследование», — говорится в публикации.

По данным издания, бывший президент «находится под следствием за сокрытие секретных документов в своем частном имении», а также за меры, предпринятые во избежание обнаружения документов федеральными властями.

Ранее, 23 мая, сообщалось, что суд по делу о фальсифицировании документов против экс-президента США Дональда Трампа начнется 25 марта 2024 года.

В апреле Трампу предъявили обвинение по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Жюри присяжных обвинило его в вероятном подлоге финансовых документов компании Trump Organization. По данным следствия, в 2016 году перед стартом избирательной кампании адвокат бывшего американского лидера Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс. за молчание о внебрачной связи с политиком в 2006 году. Траты юристу возместила Trump Organization, оформив их как юридические расходы.

Сам экс-президент США назвал шокирующими прошедшие по его обвинению слушания в Нью-Йорке и заявил о своей невиновности.

Офис окружного прокурора Манхэттена повысил уровень преступления до низшего класса уголовных. 45-му президенту США грозит до четырех лет тюрьмы.

Комментируя свое обвинение, Трамп заявил, что «никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке». Также политик заподозрил окружного прокурора Манхэттена Элвина Л. Брэгга, занимавшегося его делом, в работе на действующего американского лидера Джо Байдена.

Адвокат Трампа Тодд Бланш назвал судебный процесс против Трампа преследованием по политическим мотивам.

Более того, экс-президент подал иск в федеральный суд Южного округа Флориды с требованием взыскать со своего бывшего юриста Майкла Коэна $500 млн. Трамп обвинил Коэна в нарушении контрактных обязательств, поскольку он якобы раскрыл конфиденциальную информацию о своем клиенте, а также распространял порочащую экс-президента информацию в личных целях.