Трамп заявил о своей невиновности

Бывший президент США Дональд Трамп назвал шокирующими прошедшие по его обвинению слушания в Нью-Йорке и заявил о своей невиновности, о чем он написал в своей социальной сети Truth Social 4 апреля.

«Слушание было шокирующим для многих, и не было сюрпризов, следовательно, доказательств нет. Ничего противозаконного сделано не было», — написал он.

Кроме того, Трамп добавил, что прилетел во Флориду и собирается выступить с заявлением в резиденции в Мар-а-Лаго в 20:15 по восточному времени (03:15 мск).

3 апреля офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в отношении экс-президента США в уголовные. Уровень преступления повышен до низшего класса уголовных, несмотря на то что все 34 пункта обвинения можно было квалифицировать как проступок.

По итогу Трамп покинул зал заседания. Как сообщил телеканал CNN, политик отверг все 34 пункта предъявленных ему обвинений. Он назвал их политически мотивированными.

Следующее судебное заседание назначено на 4 декабря.

Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-президента США, связано с вероятным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Согласно данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не упоминала про внебрачную связь с политиком в 2006 году.