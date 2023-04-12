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Трамп потребовал у суда взыскать со своего бывшего юриста Коэна $500 млн

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Экс-президент США Дональд Трамп подал иск в федеральный суд Южного округа Флориды с требованием взыскать со своего бывшего юриста Майкла Коэна $500 млн. Соответствующий документ был размещен 12 апреля в электронной базе суда.

«Истец требует от суда возместить <...> издержки, размер которых будет установлен в ходе судебного процесса, однако, как ожидается, будут значительно превосходить сумму в $500 млн», — говорится в документе.

Отмечается, что Трамп обвиняет Коэна в нарушении контрактных обязательств. Поскольку он якобы раскрыл конфиденциальную информацию о своем клиенте, а также распространял порочащую экс-президента информацию в личных целях.

Кроме того, Трамп утверждает, что Коэн завышал суммы издержек и зарабатывал на публикации материалов с порочащими сведениями.

Явка с невинной: Трамп стал первым президентом США с уголовным обвинением
Как это отразится на его предвыборной кампании в 2024 году

В отношении Трампа возбуждено уголовное дело. Оно связано с возможным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).

Согласно данным следствия, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года Дэниэлс не упоминала про связь с политиком в 2006 году. Прокурор полагает, что выплаченная сумма была выплачена Коэном через подставную фирму.

Траты юристу возместила Trump Organization, оформив их как юридические расходы. Трамп отрицает как связь с Дэниэлс, так и любые нарушения налогового законодательства.

Несмотря на уголовное преследование, республиканец подтвердил свои планы снова избираться на пост президента США.

4 апреля состоялись в Нью-Йорке первые судебные слушания. Экс-президент не признал свою вину в фальсификации документов. Следующее заседание запланировано на декабрь текущего года.

Комментируя свое обвинение, Трамп заявил, что «никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке». Его адвокат Тодд Бланш назвал судебный процесс против Трампа преследованием по политическим мотивам.

3 апреля офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в отношении экс-президента США в уголовные. Уровень преступления повышен до низшего класса уголовных, несмотря на то что все 34 пункта обвинения можно было квалифицировать как проступок.

Между тем, 5 апреля профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник в разговоре с «Известиями» отметил, что дело в отношении Трампа может быть отклонено как политически мотивированное.

Тогда же американский адвокат Аркадий Бух сказал в беседе с «Известиями», что судебный процесс против Трампа может помочь ему в гонке на президентских выборах в 2024 году. Бух отметил, что Трамп на данный момент получил «достаточно много денег» на свою предвыборную платформу из-за судебных разбирательств, потому что в сознании людей он стал мучеником системы.

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