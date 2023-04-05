Трамп заявил, что США «катятся в ад»

США «катятся в ад», заявил бывший президент страны Дональд Трамп 4 апреля во время выступления во Флориде после заседания суда.

«Результаты (президентских выборов в 2020 году. — Ред.) могли бы быть в нашу пользу. В мою пользу значит в нашу — потому что [сейчас] наша страна катится в ад», — сказал он в ходе трансляции.

Комментируя свое обвинение в Нью-Йорке, он заявил, что «никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке».

3 апреля офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в отношении экс-президента США в уголовные. Уровень преступления повышен до низшего класса уголовных, несмотря на то, что все 34 пункта обвинения можно было квалифицировать как проступок.

По итогу Трамп покинул зал заседания. Как сообщил телеканал CNN, политик отверг все 34 пункта предъявленных ему обвинений. Он назвал их политически мотивированными. Следующее судебное заседание назначено на 4 декабря.

Трамп назвал шокирующими прошедшие по его обвинению слушания в Нью-Йорке и заявил о своей невиновности.

Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-президента США, связано с вероятным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Согласно данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не упоминала про внебрачную связь с политиком в 2006 году.