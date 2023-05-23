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В США назначили дату суда по делу Трампа о подделке документов

CNBC: суд по делу против Трампа о фальсификации документов начнут в марте 2024 года
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Фото: REUTERS/Brian Snyder/File Photo
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Суд по делу о фальсифицировании документов против экс-президента США Дональда Трампа начнется в марте 2024 года, сообщил 23 мая телеканал CNBC.

«Процесс начнется 25 марта, об этом объявил председательствующий по делу судья Хуан Мерчан», — говорится в материале.

Отмечается, что Трампу будет запрещено оглашать информацию и доказательства, связанные с делом. Судья ввел соответствующий запрет после того, как ранее окружная прокуратура Манхэттена выразила опасениям по поводу того, что Трамп «ненадлежащим образом» использует материал или размещает его в социальных сетях.

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В апреле Трампу предъявили обвинение по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Жюри присяжных обвинило его в вероятном подлоге финансовых документов компании Trump Organization. По данным следствия, в 2016 году перед стартом избирательной кампании адвокат бывшего американского лидера Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс. за молчание о внебрачной связи с политиком в 2006 году. Траты юристу возместила Trump Organization, оформив их как юридические расходы.

Офис окружного прокурора Манхэттена повысил уровень преступления до низшего класса уголовных. 45-му президенту США грозит до четырех лет тюрьмы.

Комментируя свое обвинение, Трамп заявил, что «никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке». Также политик заподозрил окружного прокурора Манхэттена Элвина Л. Брэгга, занимавшегося его делом, в работе на действующего американского лидера Джо Байдена.

Адвокат Трампа Тодд Бланш назвал судебный процесс против Трампа преследованием по политическим мотивам.

Более того, экс-президент подал иск в федеральный суд Южного округа Флориды с требованием взыскать со своего бывшего юриста Майкла Коэна $500 млн. Трамп обвинил Коэна в нарушении контрактных обязательств, поскольку он якобы раскрыл конфиденциальную информацию о своем клиенте, а также распространял порочащую экс-президента информацию в личных целях.

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