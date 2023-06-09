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Трамп отстранил своих адвокатов от работы по делу о секретных документах

Адвокаты Трампа Трасти и Роули прекращают работу над делом о секретных документах
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Фото: REUTERS/Russell Cheyne
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Бывший президент США Дональд Трамп решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. Как сообщил 9 июня политик, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекращают работу по данному делу.

«Меня будет представлять Тодд Бланш. Я хочу поблагодарить Джима Трасти и Джона Роули за их работу», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Бывший глава Белого дома не объяснил причин своего решения, добавив, что в ближайшие дни он сделает «объявление о назначении дополнительных юристов» для ведения дела.

Бланш присоединился к команде адвокатов Трампа в апреле этого года, он занимался делом о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

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Ранее, 8 июня, власти США через адвокатов уведомили Трампа о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали в суд в следующий вторник. Бывшему американскому лидеру необходимо явиться в здание федерального суда в Майами 13 июня в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

За день до этого американская прокуратура уведомила бывшего президента США о ведении против него уголовного расследования.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти 8 июня назвал «немыслимой» ситуацию с обвинениями от действующего президента Штатов Джо Байдена своему основному конкуренту на предстоящих выборах Трампу. Маккарти отметил, что каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживает бывшего лидера страны перед лицом этой вопиющей несправедливости.

Ранее, 26 апреля, адвокаты Трампа попросили минюст США прекратить расследование в отношении экс-главы Белого дома по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Юристы заявили, что обнаружение документов с грифом секретности в домах Трампа, Джо Байдена и бывшего вице-президента Майка Пенса — это результат несовершенных процедур обработки и хранения документов и он не ограничивается каким-либо отдельным лицом, администрацией или политической партией.

2 сентября прошлого года агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности. После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, еще будучи президентом.

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