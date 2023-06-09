Сенатор Маккарти назвал «немыслимыми» обвинения Трампу

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в четверг, 8 июня, назвал «немыслимой» ситуацию с обвинениями от действующего президента Штатов Джо Байдена своему основному конкуренту, бывшему президенту Дональду Трампу.

«Сегодня действительно мрачный день для Соединенных Штатов Америки. Немыслимо, чтобы президент предъявлял обвинения против основного кандидата, противостоящего ему», — сказал он.

Также Маккарти подчеркнул, что нынешний американский лидер хранил у себя секретные документы на протяжении десятилетий.

Все граждане Америки, которые считают закон превыше всего остального, поддерживают Трампа.

«Я и каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживаем президента Трампа перед лицом этой вопиющей несправедливости», — отметил он.

В этот же день власти США через адвокатов уведомили Трампа о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали в суд в следующий вторник. Согласно уведомлению, бывшему американскому лидеру необходимо явиться в здание федерального суда в Майами во вторник, 13 июня, в 15:00 по местному времени (22:00 по мск).

Накануне сообщалось, что американская прокуратура уведомила бывшего президента США Дональда Трампа о ведении против него уголовного расследования.

Ранее, 26 апреля, адвокаты Трампа Тимоти Парлаторе и Джим Трасти попросили минюст США прекратить расследование в отношении экс-главы Белого дома по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Юристы считают, что обнаружение документов с грифом секретности в домах Трампа, Джо Байдена и бывшего вице-президента Майка Пенса — это результат несовершенных процедур обработки и хранения документов, и он не ограничивается каким-либо отдельным лицом, администрацией или политической партией.

2 сентября агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности.

После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-А-Лаго во Флориде, он рассекретил, будучи президентом.