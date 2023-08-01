Трамп заявил о намерении прокуратуры США предъявить ему новое обвинение

Экс-президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что узнал о намерении американской прокуратуры предъявить ему новое обвинение в ближайшие минуты.

«Я слышу, что невменяемый (прокурор США. — Ред.) Джек Смит… будет предъявлять еще одно фейковое обвинение вашему любимому президенту, мне в 17:00 (00:00 мск)», — написал он в соцсети Truth Social.

Как отметил Трамп, он ожидает официального выдвижения обвинений против себя по делу о штурме Капитолия сторонниками политика в январе 2021 года.

По мнению экс-президента, такой шаг будет нацелен на сокрытие «дурных новостей о взятках и вымогательствах», исходящих от сторонников действующего главы государства Джо Байдена. Как полагает Трамп, речь идет о попытке демократов вмешаться в выборы 2024 года.

Ранее, 28 июля, Трамп сообщил о намерении продолжить предвыборную кампанию за высший государственный пост даже в случае вынесения ему обвинительного приговора. Он отметил, что предъявление ему двух новых пунктов обвинения по уничтожению записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго и умышленному «удержанию документов, связанных с национальной обороной США» стало «вмешательством в выборы на самом высоком уровне».

Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. В этом году ему уже дважды предъявляли обвинения: один раз в Нью-Йорке по делу о выплатах денег за молчание порнозвезде и один раз по делу о секретных документах.

По делу о документах уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию, были предъявлены Трампу в июне, но он отказался признать себя виновным.

В этих документах содержались сведения о ядерных программах США, следует из заключения суда. Согласно законодательству США, ему грозит до 400 лет лишения свободы, а также крупный денежный штраф.

Трамп 10 июня заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

Около сотни документов различных уровней секретности изъяли 2 сентября 2022 года агенты ФБР при обыске в доме Трампа. После этого, 22 сентября, политик заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, еще будучи президентом.