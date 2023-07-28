В деле Трампа о секретных документах появился новый фигурант

Прокуратура США расширила уголовное дело против бизнесмена и экс-президента Дональда Трампа, предъявив второму из его сотрудников обвинение в том, что он помогал бывшему главе Белого дома избавляться от секретных документов, сообщило 28 июля Reuters.

Специальный советник по расследованию дел Трампа Джек Смит предъявил Карлосу Де Оливейре, работнику по техническому обслуживанию курорта Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, обвинение в заговоре с целью воспрепятствования правосудию, даче ложных показаний и уничтожении документов.

В начале июня Трампу также были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию, но он отказался признать себя виновным. В этих документах содержались сведения о ядерных программах США, следует из заключения суда. Согласно законодательству США, ему грозит до 400 лет лишения свободы, а также крупный денежный штраф.

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