Трамп сохранил лидерство в рейтинге среди избирателей-республиканцев

Бывший президент США Дональд Трамп остается лидером среди возможных кандидатов на выборах главы государства от Республиканской партии. Об этом 25 июля сообщил университет Монмута, основываясь на данные своего соцопроса.

Когда участников исследования спросили в открытом опросе, кого бы они хотели видеть кандидатом от республиканцев, 46% назвали Трампа, еще 20% предпочли губернатора Флориды Рона Десантиса.

При выборе из 14 возможных кандидатов 54% респондентов выбрали Трампа, еще 22% назвали Десантиса. Бывший президент США также набрал больше 50% в опросах, в которых нужно было выбирать между ним и одним другим потенциальным кандидатом.

Помимо этого, 45% опрошенных заявили, что Трамп является самым сильным кандидатом от Республиканской партии в споре с действующим главой государства Джо Байденом. Еще 24% заявили, что кандидатура Трампа вероятно является самой сильной.

Опрос проводился с 12 по 19 июля, в нем приняли участие 681 сторонник Республиканской партии.

9 июня Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию, но Трамп отказался признать себя виновным.

В этих документах содержались сведения о ядерных программах США, следует из заключения суда. Согласно законодательству США, ему грозит до 400 лет лишения свободы, а также крупный денежный штраф.

После этого Трамп заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

Около сотни документов различных уровней секретности изъяли 2 сентября 2022 года агенты ФБР при обыске в доме Трампа. После этого, 22 сентября, политик заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, еще будучи президентом.