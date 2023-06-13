Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg сообщило о переговорах по открытию центра ремонта для переданных Украине танков Leopard
Мир
Пентагон усомнился в замене ВСУ каждой потерянной бронемашины США при контрнаступлении
Мир
Президент Алжира прибыл в Москву с государственным визитом
Мир
Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов
Политика
Захарова уличила США в намерении скрыть свою безответственность в сфере ядерного оружия
Экономика
ЦБ РФ сообщил об увеличении прибыли банковского сектора свыше 2 трлн рублей
Мир
Лукашенко заявил о возможности согласовать с РФ ядерный удар «одним звонком»
Мир
Госдеп США анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на $325 млн
Мир
В «Росэнергоатоме» заверили в обеспечении безопасности ЗАЭС
Мир
Суд в Киеве отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры
Мир
Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи для Украины
Происшествия
17 человек пострадали при опрокидывании маршрутки в Северной Осетии
Сюжет:

Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов

0
Фото: REUTERS/Mike Segar
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию на заседании суда в Майами 13 июня.

Сторонники американского экс-президента выстроились с плакатами в его поддержку около зала суда. Полиция оцепила все подходы к месту. В преддверии судебного разбирательства полиция усилила меры в Майами, передает The Hill.

Трампа сопровождали адвокаты Тодд Бланш и Кристофер Кисе. Основные адвокаты Трампа по этому делу ушли в отставку в пятницу, и Трамп всё еще ищет фирму во Флориде, которая дополнит его юридическую команду. Так, Трамп обращался за услугами к нескольким именитым адвокатам за день до его «исторического появления» в суде, однако получил отказ.

Час в суде: в чем обвиняют Трампа и почему его отпустили
Пока 45-й президент США только выигрывает от сенсационного разбирательства

Дональду Трампу 9 июня были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, в том числе за несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

Тем временем сам бывший американский лидер заявил Fox News, что он не признает себя виновным. Он решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по этому делу.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти 8 июня назвал «немыслимой» ситуацию с обвинениями от действующего президента Штатов Джо Байдена своему основному конкуренту на предстоящих выборах Трампу. Маккарти отметил, что каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживает бывшего лидера страны перед лицом этой вопиющей несправедливости.

10 июня Трамп сообщил о продолжении своей политической деятельности, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

13 июня сетевое издание Vice News со ссылкой на экс-прокурора Дэвида Аарона сообщило, что Трампа могут лишить свободы на срок от 17,5 до 22 лет, если судьи признают его виновным по делу о неправильном хранении секретных документов. Кроме того, Трампу также может грозить от 7 до 9 лет тюрьмы за препятствование правосудию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023