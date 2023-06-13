Бывший президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию на заседании суда в Майами 13 июня.

Сторонники американского экс-президента выстроились с плакатами в его поддержку около зала суда. Полиция оцепила все подходы к месту. В преддверии судебного разбирательства полиция усилила меры в Майами, передает The Hill.

Трампа сопровождали адвокаты Тодд Бланш и Кристофер Кисе. Основные адвокаты Трампа по этому делу ушли в отставку в пятницу, и Трамп всё еще ищет фирму во Флориде, которая дополнит его юридическую команду. Так, Трамп обращался за услугами к нескольким именитым адвокатам за день до его «исторического появления» в суде, однако получил отказ.

Дональду Трампу 9 июня были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, в том числе за несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

Тем временем сам бывший американский лидер заявил Fox News, что он не признает себя виновным. Он решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по этому делу.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти 8 июня назвал «немыслимой» ситуацию с обвинениями от действующего президента Штатов Джо Байдена своему основному конкуренту на предстоящих выборах Трампу. Маккарти отметил, что каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживает бывшего лидера страны перед лицом этой вопиющей несправедливости.

10 июня Трамп сообщил о продолжении своей политической деятельности, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

13 июня сетевое издание Vice News со ссылкой на экс-прокурора Дэвида Аарона сообщило, что Трампа могут лишить свободы на срок от 17,5 до 22 лет, если судьи признают его виновным по делу о неправильном хранении секретных документов. Кроме того, Трампу также может грозить от 7 до 9 лет тюрьмы за препятствование правосудию.