СМИ сообщили об обращении Трампа к известным адвокатам и получении отказа

Бывший американский президент Дональд Трамп, которого обвинили в хранении секретных документов, обращался за услугами к нескольким именитым адвокатам за день до его «исторического появления» в суде. Заседание состоится 13 июня в Майами в штате Флорида. Трамп получил отказ от адвокатов, пишет газета The Washington Post.

«Дональд Трамп провел день перед своим историческим появлением в федеральном суде, пытаясь найти квалифицированного адвоката из Флориды, готового присоединиться к его команде защиты <…> Несколько известных адвокатов из Флориды отказались принять Трампа в качестве клиента», — сказано в материале.

Среди адвокатов, которые не захотели представлять интересы бывшего американского лидера в суде, были известные защитники Бенедикт Кюне и Дэвид Маркус, отметили источники газеты. Как подчеркнуло издание, дополнительно поиск защитников осложнило то, что они должны быть действующими членами коллегии адвокатов Флориды либо же получать ее спонсорскую поддержку.

Запрос коалиции СМИ на видеосъемку и аудиозапись суда над Трампом был отклонен 13 июня. Журналисты отметили, что, согласно приказу, мировой судья Джонатан Гудман будет председательствовать на процессе. Он заверил, что судебный репортер в тот же день представит стенограмму.

9 июня Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, в том числе несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

Тем временем Трамп заявил Fox News, что он не признает себя виновным. Он решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по этому делу.

10 июня Трамп сообщил о продолжении своей политической деятельности, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил действующего президента Штатов Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.