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ABC News сообщила об отказе суда в съемке заседания по делу Трампа

ABC News: федеральный судья отказал журналистам в съемке заседания суда над Трампом
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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Федеральный судья отклонил запрос коалиции СМИ на видеосъемку и аудиозапись суда над экс-президентом США Дональдом Трампом, который состоится 13 июня в Майами. Об этом сообщила телерадиокомпания ABC News.

Журналисты отмечают, что, согласно приказу, мировой судья Джонатан Гудман будет председательствовать на процессе. Он заверил, что судебный репортер в тот же день представит стенограмму.

Кроме того, по словам Гудмана, остальные слушания проведет другой судья. Таким образом, для СМИ будет доступна апелляция.

Гудмана сменит окружная судья Эйлин Кэннон, которую назначил сам Трамп в 2020 году.

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9 июня Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

В тот день Трамп заявил Fox News, что он не признает себя виновным.

Тогда же, 9 июня, он решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по данному делу.

10 июня Трамп заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

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