Трамп продолжит политическую деятельность после предъявления обвинений

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Об этом он сообщил в субботу, 10 июня, выступая на съезде Республиканской партии в штате Джорджия.



«Эти нелепые и безосновательные обвинения, выдвинутые против меня «министерством несправедливости», которое администрация [нынешнего американского лидера Джо] Байдена превратила в орудие политической борьбы, войдут в историю как один из самых чудовищных случаев злоупотребления властью в истории нашей страны», — заявил он.



Экс-президент также обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку он с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.



Трамп отметил, что если бы это было не так, то «не было бы никакой охоты на ведьм». Он назвал свое уголовное преследование вмешательством в президентские выборы.

Бывший президент также заверил, что не собирается отказываться от своих амбиций и планов в политике.



«Меня не остановить. Я не перестану сражаться за вас», — сказал Трамп.

Кроме этого, экс-глава государства назвал себя «экзистенциальной угрозой прогнившему политическому классу» и сообщил, что Америка снова станет свободной после его возвращения в Белый дом.

9 июня стало известно, что Дональду Трампу предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию.

Согласно документу, обвинения связаны с конфиденциальными правительственными материалами, которые экс-президент взял с собой, когда покидал Белый дом в январе 2021 года. Некоторые из них, например, касались сведений о ядерных программах США.

Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

Тогда же стало известно, что Трамп решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по данному делу.

Накануне власти США через адвокатов уведомили Трампа о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали его в суд в следующий вторник. Бывшему американскому лидеру необходимо явиться в здание федерального суда в Майами 13 июня в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

За день до этого американская прокуратура уведомила бывшего президента США о ведении против него уголовного расследования.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти 8 июня назвал «немыслимой» ситуацию с обвинениями от действующего президента Штатов Джо Байдена своему основному конкуренту на предстоящих выборах. Маккарти отметил, что каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживает бывшего лидера страны перед лицом этой вопиющей несправедливости.

2 сентября прошлого года агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности. После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, еще будучи президентом.