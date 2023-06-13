Прокурор предупредил об угрозе тюремного заключения до 22 лет для Трампа

Бывшего президента США Дональда Трампа могут лишить свободы на срок от 17,5 до 22 лет, если судьи признают его виновным по делу о неправильном хранении секретных документов. Об этом 13 июня сообщает сетевое издание Vice News со ссылкой на экс-прокурора Дэвида Аарона.

Кроме того, Трампу также может грозить от 7 до 9 лет тюрьмы за препятствование правосудию. Издание отмечает, что лишить свободы бывшего президента США могут впервые в истории страны.

Заседание по делу бывшего американского лидера должно состояться сегодня в Майами в штате Флорида. Известно, что федеральный судья отклонил запрос коалиции СМИ на проведение видеосъемки и аудиозапись суда над экс-президентом США.

Ранее 13 июня стало известно, что Трамп, которого обвинили в хранении секретных документов, обращался за услугами к нескольким именитым адвокатам за день до его «исторического появления» в суде, однако получил отказ. Среди юристов, которые не захотели представлять интересы бывшего американского лидера в суде, были известные защитники Бенедикт Кюне и Дэвид Маркус.

Трампу 9 июня были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, в том числе за несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

Тем временем сам бывший американский лидер заявил Fox News, что он не признает себя виновным. Он решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по этому делу.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти 8 июня назвал «немыслимой» ситуацию с обвинениями от действующего президента Штатов Джо Байдена своему основному конкуренту на предстоящих выборах Трампу. Маккарти отметил, что каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживает бывшего лидера страны перед лицом этой вопиющей несправедливости.

10 июня Трамп сообщил о продолжении своей политической деятельности, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил действующего президента Штатов Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.