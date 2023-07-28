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Трамп продолжит борьбу за пост президента США в случае обвинительного приговора

Трамп заявил, что продолжит борьбу за пост президента США, даже если его осудят
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Фото: Global Look Press/XinhuaCNP/AdMedia
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Бывший президент США Дональд Трамп продолжит предвыборную кампанию за высший государственный пост даже в случае вынесения ему обвинительного приговора. Об этом он заявил 28 июля.

«Нет, вовсе нет», — ответил он на вопрос журналиста, может ли обвинительный приговор изменить его политические планы.

По словам Трампа, предъявление ему двух новых пунктов обвинения по уничтожению записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго и умышленному «удержанию документов, связанных с национальной обороной США» стало «вмешательством в выборы на самом высоком уровне».

«Они беспокоят мою компанию, они беспокоят мою семью и, что менее важно, они беспокоят меня», — сказал он телеканалу Fox News о прокурорах.

В массиве уголовного дела о ненадлежащем хранении секретных правительственных документов Трампу предъявлено 40 обвинений.

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В центре противоречий фигура Дональда Трампа

Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. В этом году ему уже дважды предъявляли обвинения: один раз в Нью-Йорке по делу о выплатах денег за молчание порнозвезде и один раз по делу о секретных документах.

По делу о документах уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию, были предъявлены Трампу в июне, но он отказался признать себя виновным.

Обвинения не повредили репутации Трампа как лидера в гонке за выдвижение от республиканцев. Ранее, 25 июля, сообщалось, что при выборе из 14 возможных кандидатов 54% респондентов выбрали именно его.

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