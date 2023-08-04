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Трамп отказался признать дополнительные обвинения без явки в суд

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Фото: REUTERS/Lindsay DeDario/File Photo
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Бывший президент США Дональд Трамп отверг дополнительные обвинения по делу о секретных документах. Такое заявление он сделал в пятницу, 4 августа, без явки в суд.

В обновленное обвинительное заключение был добавлен пункт о предполагаемой попытке уничтожить видеозаписи с камер наблюдения с целью скрыть факт хранения секретных правительственных бумаг в клубе Mar-a-Lago в Палм-Бич.

Согласно имеющейся информации, политик в надлежащем порядке уведомил суд о том, что не сможет лично присутствовать на заседании, и подчеркнул, что считает себя невиновным.

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Накануне Трамп прибыл в Вашингтон и сразу же направился в суд округа Колумбия, где ему предъявили уголовные обвинения по делу о вмешательстве в выборы главы государства 2020 года и штурме Капитолия. Экс-президент не признал вину, а позже в разговоре с журналистами назвал происходящее политическим преследованием.

По окончании судебных процедур Трампа освободили до очередного заседания, которое пройдет 28 августа.

Незадолго до слушаний политик заявлял, что морально готов к аресту. Ранее он также подсчитал, что по всем инкриминируемым статьям ему грозит до 561 года тюремного заключения.

Дональд Трамп — первый человек, занимавший пост американского президента, которому были предъявлены уголовные обвинения.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых одержал победу действующий глава государства Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В 2023 году бывшего американского лидера также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, в том числе — несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Все претензии были изложены в июне, однако Трамп отказался признать свою ответственность.

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