Слушания по делу Трампа о штурме конгресса назначены на 28 августа
Суд назначил слушания по делу бывшего президента Дональда Трампа, касающемуся штурма конгресса США, на 28 августа. Об этом 3 августа сообщил телеканал CNN.
Отмечается, что заседание состоится в 10:00 по вашингтонскому времени (17:00 мск).
Трампа отпустили под обязательство о явке и соблюдении американских законов.
На заседании 28 августа будет присутствовать судья Федерального суда округа Колумбия Таня Чаткэн.
«Я также отмечу, мистер Трамп, что в той мере, в какой вы не можете присутствовать из-за вашего графика, я проконсультировался с судьей Чаткэн, и она готова отказаться от вашего присутствия», — сказала судья Моксила Упадхья, которая зачитывала обвинение Трампу и его права на сегодняшнем заседании.
Ранее в этот день Трамп прибыл в Вашингтон и отправился в суд, где ему предъявили обвинения по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года. Также сторонники и противники политика собрались у суда.
Позднее Трампа задержали в здании суда округа Колумбия для предъявления обвинений. Политик был формально арестован на время судебной процедуры, затем его освободили. У него взяли отпечатки пальцев, но не стали фотографировать для материалов дела.
В суде Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия.
1 августа специальный прокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес бывшего президента США. Обвинение выразило желание провести ускоренную процедуру при рассмотрении в суде дела против Трампа, подчеркнул Смит.
Федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений Дональду Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.
Сын политика Дональд Трамп — младший отметил, что предъявление новых обвинений его отцу объясняется его высокими рейтингами и стремлением противников политика сделать всё, чтобы помешать ему победить на предстоящих президентских выборах.
Дональд Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.
В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.