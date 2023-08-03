Трампа задержали в здании суда для предъявления обвинений

Бывшего президента США Дональда Трампа 3 августа задержали в здании суда округа Колумбия для предъявления обвинений по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Об этом 3 августа сообщает телеканал CNN.

Согласно имеющимся данным, политик будет формально арестован на время судебной процедуры, однако затем его освободят. У него возьмут отпечатки пальцев, однако не будут фотографировать для материалов дела.

Трамп уже вошел на первое слушание по делу, возбужденному против него специальным советником Джеком Смитом.

Ранее в этот день сообщалось, что экс-глава государства прибыл в Вашингтон и сразу же направился в суд. Возле здания, где рассматривается дело Трампа, собрались его противники и сторонники. Обстановку в данном районе контролируют сотни правоохранителей.

В свою очередь, политик заявил, что морально готов к аресту.

Накануне сообщалось, что бывший американский лидер в электронном письме к сторонникам его предвыборной кампании предположил, что в рамках дел против него ему может грозить до 561 года тюремного заключения.

До этого, 1 июля, стало известно, что Федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Трамп — первый человек, занимавший пост американского президента, которому были предъявлены уголовные обвинения. В 2023 году его также обвинили по делу о выплатах денег за молчание порнозвезде и по делу о секретных документах.

10 июня бывший лидер заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил действующего президента Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.