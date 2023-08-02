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Сын Трампа назвал причину предъявления новых обвинений политику

Старший сын Трампа заявил, что политика обвинили, чтобы помешать выиграть президентские выборы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aaron Schwartz
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Предъявление новых обвинений 45-му президенту США Дональду Трампу объясняется его высокими рейтингами и стремлением противников политика сделать всё, чтобы помешать ему победить на предстоящих президентских выборах. Об этом 1 августа написал сын политика Дональд Трамп – младший на своей странице в Twitter.

Он задался вопросом, почему обвинения, если оно настолько серьезно, не предъявили его отцу 2,5 года назад.

«Очевидно, это произошло сейчас, когда рейтинг Трампа настолько высокий, что глубинное государство сделает всё, чтобы помешать ему победить», — написал он.

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Ранее в среду стало известно, что Федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений Дональду Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Кроме того, 1 августа Трамп заявил, что узнал о намерении американской прокуратуры предъявить ему новое обвинение. По его словам, такой шаг нацелен на сокрытие «дурных новостей о взятках и вымогательствах», исходящих от сторонников действующего главы государства Джо Байдена.

Также пресс-служба экс-президента указала, что предъявление обвинений Трампу стало попыткой Белого дома вмешаться в предстоящие выборы.

В конце июня Трамп сообщил о намерении продолжить предвыборную кампанию за высший государственный пост даже в случае вынесения ему обвинительного приговора. Он отметил, что предъявление ему двух новых пунктов обвинения по уничтожению записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго и умышленному «удержанию документов, связанных с национальной обороной США» стало «вмешательством в выборы на самом высоком уровне».

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