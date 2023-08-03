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Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году

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Фото: REUTERS/Carlos Barria/File Photo
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Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия. Об этом он заявил 3 августа во время судебного заседания.

«Не виновен», — сказал Трамп, когда судья спросил о его позиции.

Как сообщает телеканал NBC, после завершения судебных процедур политика освободят под обязательство о явке и соблюдении законов. В противном случае правоохранителям могут выдать ордер на его арест.

Ранее Трамп был формально задержан на время слушаний — это стандартная процедура.

Судебный прогресс: Трампу предъявили третье по счету обвинение
На этот раз дело связано с попыткой вмешательства в выборы в 2020 году

В этот же день стало известно, что экс-глава государства прибыл в Вашингтон и сразу же направился в суд округа Колумбия. Возле здания, где рассматривается дело Трампа, собрались его противники и сторонники. Обстановку в данном районе контролируют сотни правоохранителей.

В свою очередь, политик заявил, что морально готов к аресту. Накануне он пришел к выводу, что по всем инкриминируемым статьям ему грозит до 561 года тюремного заключения.

1 июля сообщалось, что Федеральное большое жюри поддержало выдвижение обвинений Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Дональд Трамп — первый человек, занимавший пост американского президента, которому были предъявлены уголовные обвинения. В 2023 году его также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах.

Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, в том числе несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Все претензии были изложены экс-лидеру в июне, однако он отказался признать свою ответственность.

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