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Трампу грозит более 560 лет тюремного заключения

Трамп заявил сторонникам, что ему может грозить 561 год тюрьмы
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Фото: REUTERS/Scott Morgan
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Бывший президент США Дональд Трамп в электронном письме к сторонникам его предвыборной кампании предположил, что в рамках дел, фигурантом которых он стал за последние месяцы, ему может грозить до 561 года тюремного заключения. Об этом 2 августа сообщило издание The Hill.

«Коррумпированный минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо (президента США Джо Байдена. — Ред.), вновь предъявил мне обвинения. И согласно некоторым сообщениям в СМИ, мне может грозить, в целом, 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами «охоты на ведьм», — написал экс-президент.

Судебный прогресс: Трампу предъявили третье по счету обвинение
На этот раз дело связано с попыткой вмешательства в выборы в 2020 году

Накануне стало известно, что Федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений Дональду Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Сын политика Дональд Трамп – младший отметил, что предъявление новых обвинений его отцу объясняется его высокими рейтингами и стремлением противников политика сделать всё, чтобы помешать ему победить на предстоящих президентских выборах.

Кроме того, 1 августа Трамп заявил, что узнал о намерении американской прокуратуры предъявить ему новое обвинение. По его словам, такой шаг нацелен на сокрытие «дурных новостей о взятках и вымогательствах», исходящих от сторонников действующего главы государства Джо Байдена.

Также пресс-служба экс-президента указала, что предъявление обвинений Трампу стало попыткой Белого дома вмешаться в предстоящие выборы.

В конце июня Трамп сообщил о намерении продолжить предвыборную кампанию за высший государственный пост даже в случае вынесения ему обвинительного приговора. Он отметил, что предъявление ему двух новых пунктов обвинения по уничтожению записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго и умышленному «удержанию документов, связанных с национальной обороной США» стало «вмешательством в выборы на самом высоком уровне».

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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