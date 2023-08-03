Трамп отправился на предъявление обвинений по делу о штурме конгресса

Бывший президент США Дональд Трамп 3 августа прибыл в Вашингтон и отправился в суд, где ему в ближайшие часы предъявят обвинения по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года.

Отмечается, что, покинув борт лайнера, Трамп не стал общаться с собравшимися в аэропорту журналистами, его кортеж сразу отправился в суд.

Сторонники и противники Трампа собрались у суда в Вашингтоне, где ему зачитают обвинения. Некоторые из демонстрантов пришли с транспарантами с надписями «Осудите Трампа навечно», «Справедливость для Трампа». Другие выкрикивают лозунги в поддержку экс-президента, к примеру «Трамп выиграл (выборы. — Ред.)».

Безопасность в этом районе города обеспечивают сотни сотрудников полиции.

Планируется, что обвинения Трампу и его права зачитает судья Моксила Упадхья. Экс-президента обвиняют в попытке незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года. Трамп должен будет ответить на вопрос, считает ли он себя виновным.

По предварительной информации, Трамп будет формально арестован на время предъявления обвинений, однако затем сможет покинуть суд свободно. У него возьмут отпечатки пальцев, однако его не будут фотографировать для материалов дела. Максимальное наказание по самому тяжелому из преступлений составляет 20 лет тюремного заключения.

Ранее в этот день Трамп объявил, что сейчас он направляется на суд в Вашингтон по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года. По его словам, он готов быть арестованным.

1 августа специальный прокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес бывшего президента США. Обвинение выразило желание провести ускоренную процедуру при рассмотрении в суде дела против Трампа, подчеркнул Смит.

Федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений Дональду Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Сын политика Дональд Трамп — младший отметил, что предъявление новых обвинений его отцу объясняется его высокими рейтингами и стремлением противников политика сделать всё, чтобы помешать ему победить на предстоящих президентских выборах.

Дональд Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.