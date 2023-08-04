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Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Экс-президент США Дональд Трамп 3 августа назвал предъявление ему обвинений по делу о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года политическим преследованием.

«Если посмотреть на происходящее, то речь идет о преследовании политического оппонента. Этого никогда не должно было произойти в Америке. Это преследование человека, который с очень-очень существенными показателями опережает (соперников. —Ред.) на этапе внутрипартийной борьбы у республиканцев (в рамках кампании по выборам 2024 года. — Ред.)», — сказал он журналистам.

Как отметил Трамп, он лидирует на республиканских праймериз и опережает действующего президента Джо Байдена. По его мнению, нельзя, чтобы политическое преследование оппонентов, которых не удается победить избирательными средствами, происходило в США.

Судебный прогресс: Трампу предъявили третье по счету обвинение
На этот раз дело связано с попыткой вмешательства в выборы в 2020 году

Ранее в этот день Трамп прибыл в Вашингтон и отправился в суд, где ему должны были предъявить обвинения по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года. В это же время у суда собрались сторонники и противники политика.

Позднее Трампа задержали в здании суда округа Колумбия для предъявления обвинений. Это формальная процедура на время суда. У него также взяли отпечатки пальцев, однако не стали фотографировать для материалов дела.

В суде Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия.

Как сообщает телеканал CNN, следующее слушание по делу бывшего президента Дональда Трампа, касающемуся штурма конгресса США, состоится 28 августа.

1 августа специальный прокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес бывшего президента США. Обвинение выразило желание провести ускоренную процедуру при рассмотрении в суде дела против Трампа, подчеркнул Смит.

Федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений Дональду Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Сын политика Дональд Трамп — младший отметил, что предъявление новых обвинений его отцу объясняется его высокими рейтингами и стремлением противников политика сделать всё, чтобы помешать ему победить на предстоящих президентских выборах.

Дональд Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.

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