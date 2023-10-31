Самообман и воровство: Запад меняет свое отношение к Зеленскому

Общественное мнение Запада относительно событий на Украине стремительно меняет свой вектор. Личность украинского президента Зеленского всё больше отделяют от финансовой и военной помощи Украине. В деталях разбирались «Известия».

Другой мир

Журнал Time вновь вышел с большой статьей, посвященной Владимиру Зеленскому. Ее автор Саймон Шустер был одним из главных исполнителей проекта по героизации украинского президента. Однако если в апреле Зеленского представляли публике как «смелого лидера молодой восточноевропейской демократии» (материал назывался «Как Зеленский побеждает»), то теперь его образ заметно утратил лоск.

Согласно Шустеру, президент Украины потерял не только поддержку Запада, из-за чего чувствует себя преданным. Он, кроме прочего, не вполне адекватно оценивает происходящее на фронте, вследствие чего настаивает на проведении наступательных операций. Однако ВСУ более не обладают необходимыми для этого техническими и человеческими ресурсами. Явное нежелание жителей Украины отправляться на передовую, а также катастрофические масштабы коррупции (как высказался источник Time, «воруют так, словно завтра не наступит») в армии привели к участившимся случаям неисполнения приказов Зеленского.

Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

При этом Шустер указывает на очередное обострение в отношениях с военными, последствием которого станет грядущее увольнение «как минимум одного министра и старшего генерала». Вероятно, речь в данном случае идет о Валерии Залужном и Александре Сырском, ранее назначенных ответственными за проведение контрнаступления. Зеленский, как пишет Шустер, до сих пор убежден в окончательной победе и потому не собирается вести никаких переговоров. Еще одной причиной отставки может быть неудача при обороне Авдеевки. Как пишут украинские источники, Зеленский отверг план Залужного по отступлению из города и настаивает на активной обороне. Точно так же, как было в случае с Артемовском (Бахмутом).

«Он обманывает себя». У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это», — приводит Time слова «давнего члена команды» президента.

Еще одним ударом по репутации Зеленского станет наступивший отопительный сезон. Как отмечают эксперты, он будет для украинцев гораздо более тяжелым, чем предыдущий. «В прошлом году люди обвиняли русских, — отмечает источник Time в офисе Зеленского. — На этот раз они обвинят нас в том, что мы недостаточно подготовились».

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergei Chuzavkov

Таким образом, новые черты образа Владимира Зеленского, формируемого в общественном сознании Запада, — это потеря лидерства, неспособность справиться с внутренними проблемами и неадекватное восприятие действительности. Это означает активизацию оппозиционных политиков и новую волну дискуссий относительно будущих президентских и парламентских выборов на Украине.

Финансировать нельзя отказаться

На этом фоне конгрессом США фактически похоронен проект Белого дома по оказанию пакетной помощи Украине и Израилю. Против него выступают не только правые республиканцы в палате представителей, но и представители «старых» вашингтонских элит в сенате, причем в их числе и члены Демократической партии. Как пишут американские СМИ, администрация Байдена осознает невозможность выделения средств Киеву отдельным законопроектом, тем более — в таких масштабах. По этой причине она попытается провести эти деньги, минуя конгресс, — считает эксперт клуба «Валдай», заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

— Совершенно точно можно забыть про запрос относительно выделения $60 млрд Украине. При этом сенаторы-республиканцы, представляющие старые рейгановские элиты и традиционно больше своих коллег из палаты представителей поддерживающие Украину, выступают против запроса Байдена. Я думаю, что Белый дом станет искать способы каким-то образом выделять деньги Киеву — через президентские указы, поставлять оружие через союзников и другие схемы. При этом отказаться от Украины Байден не может ни при каких обстоятельствах, потому как это вопрос его репутации и компенсация за уход из Афганистана. Поэтому была произведена риторическая связка между Украиной и Тайванем. Значит, даже временная заморозка будет восприниматься администрацией Байдена как поражение, — отметил эксперт в интервью «Известиям» в рамках подкаста «Посольский приказ».

Джо Байден принимает брифинг по Украине в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 5 октября 2023 года Фото: REUTERS/Leah Millis

Когнитивный диссонанс

Констатируемое Time обрушение медиаобраза, на протяжении полутора лет создававшегося, в том числе, при активном участии этого же издания, стало следствием неудачи всей информационной стратегии Банковой. После спровоцированного извне провала Стамбульских соглашений и далее — с ноября 2022 года был запущен нарратив о «побеждающей Украине». Спустя четыре месяца на первые полосы вышла тема неминуемого успеха грядущего «контрнаступа» ВСУ и прорыва в Приазовье. Параллельно продвигалась идея скорого вступления Украины в НАТО и требования Киева возвращения «к границам 1991 года». Созданная когнитивная конструкция начала рушиться еще в середине июля, когда по итогам саммита НАТО в Вильнюсе стало понятно, что в обозримом будущем ни о каком членстве Украины в альянсе речи идти не может. В течение следующего месяца стали проявляться очертания фиаско ВСУ на фронте.

Стремительно снижающиеся темпы и объемы финансовой помощи вкупе с негативным информационным фоном (который отражается на показателях общественной поддержки) были восприняты Зеленским как предательство, пишет Time. Впрочем, обещания приема в НАТО оказались настолько же нереализуемыми, что и данные в обратном направлении гарантии выйти к Азовскому морю или захватить Крым. Как отмечают эксперты, провал «контрнаступа» также нанес удар и по репутации Белого дома.

На фоне расширяющегося кризиса на Ближнем Востоке и практически нулевых перспектив на украинском театре военных действий администрация Байдена будет продолжать давление на Зеленского, но в его замене она не заинтересована, считает эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Фото: REUTERS/Stringer

— Зеленский полагает, что та служба, которую он нес как «лидер воюющей нации», дает ему право требовать финансовую и военную помощь. Такого рода самостоятельность Запад не устраивает. Поэтому на него оказывается сильнейшее политическое давление, в том числе посредством прессинга через СМИ. В то же время, я не уверен в том, что Зеленскому подыскивают замену, так как это может окончательно разрушить всю государственную структуру на Украине, — подытожил эксперт.