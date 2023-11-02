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В США заявили о плане Байдена ветировать решение конгресса помочь только Израилю

Белый дом: Байден наложит вето, если конгресс примет законопроект о помощи только Израилю
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - CNP
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Президент США Джо Байден будет использовать право вето, если конгресс примет законопроект, касающийся помощи Израилю без учета финансовой поддержки Украины. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Президент наложит вето на законопроект о помощи только Израилю. Я думаю, мы четко дали понять это», — сказал он в ходе брифинга.

Кирби также отметил, что Байден убежден: все запросы касаются критически важных нужд в сфере безопасности. И поэтому президент хочет, чтобы «все они были учтены, все они были приняты к действию конгрессом одновременно».

Накануне подобное заявление приводило издание The Hill со ссылкой на бюджетное управление Белого дома. Как считают в администрации президента, отдельный проект, направленный на помощь Израилю, угрожает стабильности поддержки других стран и регионов, как, например, сектора Газа или Украины.

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Ранее, 30 октября, члены Республиканской партии палаты представителей США опубликовали законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. Так как такой формат помощи предполагает отделение финансирования Израиля от помощи Украине, возникли предположения, что Демократическая партия будет против этого.

До этого, 20 октября, президент США Джо Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Иерусалиму. Предполагалось, что помощь на $14,3 млрд пойдет на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нового витка палестино-израильского конфликта.

При этом 15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Новый виток палестино-израильского конфликта произошел 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Параллельно страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Украине с начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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