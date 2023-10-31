Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Почти 80% россиян готовы сменить профессию из-за стресса
Мир
Экс-разведчик Риттер заявил о плане западных СМИ подготовить общество к провалу Киева
Армия
В ДНР рассказали о неэффективности западных танков Leopard 2
Армия
Эксперт Леонков рассказал о смене Украиной тактики ракетных ударов
Мир
Lockheed Martin получил от Пентагона контракт почти на $1 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС
Мир
СМИ рассказали о чуть не сорвавшейся встрече Бербок с эмиром Катара
Мир
В США сообщили о госпитализации высокопоставленного генерала
Мир
США предсказали поражение на международной арене от России и Китая
Мир
Армия Израиля сообщила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
Мир
В Израиле пригрозили прервать гуманитарную помощь при условии ее попадания к ХАМАС
Наука и техника
Петербургские ученые разработали способный найти людей по крику дрон
Общество
Синоптики пообещали москвичам отсутствие осадков во вторник
Сюжет:

В конгресс США внесли законопроект о финансовой поддержке Израиля без учета Украины

0
Фото: REUTERS/Kevin Wurm
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Члены Республиканской партии палаты представителей США опубликовали законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил The Hill со ссылкой на документ.

«Законопроект включает $4 млрд на израильские системы защиты «Железный купол» и «Праща Давида», а также еще $1,2 млрд на разработку системы защиты «Железный луч», — передает издание.

При этом отмечается, что в пакете отходят от изначальной стратегии Белого дома по оказанию поддержки не только Израилю, но и Украине. Этот факт может вызвать недовольство среди демократов и отодвинуть принятие проекта, считают в газете.

«Обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели», — говорится в тексте документа.

Иудейные конкуренты: как война в Израиле влияет на Украину
В Киеве заговорили о глобальном дефиците боеприпасов

Ранее, 20 октября, президент США Джо Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Иерусалиму. Предполагалось, что помощь на $14,3 млрд пойдет на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нового витка палестино-израильского конфликта.

При этом 15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Новый виток палестино-израильского конфликта произошел 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Параллельно страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Украине с начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023