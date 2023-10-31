В конгресс США внесли законопроект о финансовой поддержке Израиля без учета Украины

Члены Республиканской партии палаты представителей США опубликовали законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил The Hill со ссылкой на документ.

«Законопроект включает $4 млрд на израильские системы защиты «Железный купол» и «Праща Давида», а также еще $1,2 млрд на разработку системы защиты «Железный луч», — передает издание.

При этом отмечается, что в пакете отходят от изначальной стратегии Белого дома по оказанию поддержки не только Израилю, но и Украине. Этот факт может вызвать недовольство среди демократов и отодвинуть принятие проекта, считают в газете.

«Обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели», — говорится в тексте документа.

Ранее, 20 октября, президент США Джо Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Иерусалиму. Предполагалось, что помощь на $14,3 млрд пойдет на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нового витка палестино-израильского конфликта.

При этом 15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Новый виток палестино-израильского конфликта произошел 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Параллельно страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Украине с начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.