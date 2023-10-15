Байден заявил о возможности одновременной поддержки Украины и Израиля

У США есть возможности для одновременной поддержки Украины и Израиля, заявил 15 октября в интервью журналистам телеканала CBS американский президент Джо Байден.

Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

«Ради Бога, мы, Соединенные Штаты Америки, самая мощная страна <...> в истории мира. Мы сможем позаботиться и о том, и о другом и по-прежнему поддерживать нашу международную безопасность в целом», — сказал американский лидер.

Кроме того, Байден указал на то, что у США есть обязательства, чтобы сделать это.

До этого, 13 октября, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Он считает, что произраильское лобби в Соединенных Штатах сильнее, чем проукраинское, поэтому Тель-Авив получит поставки в приоритетном порядке.

Кроме того, американский журналист Стивен Гарднер сказал, что США опасаются истощающей войны на два фронта из-за конфликтов в Израиле и на Украине.

11 октября газета Politico написала, что члены палаты представителей США скептически относятся к объединению помощи Украине и Израилю в рамках запроса от вашингтонской администрации. Конгрессмены готовы направить средства Израилю, но помощь Украине по-прежнему вызывает разногласия в их рядах.

Утром 7 октября палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.