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В США заявили о невозможности одновременных поставок Украине и Израилю

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: израильское лобби в США оставит Украину без оружия
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 13 октября заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль.

«Я посмеялся над заявлением Остина (министр обороны США. — Ред.), что мы можем вести войну на два фронта. Мы не можем воевать даже на один фронт на Украине», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Как отметил Джонсон, те вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, «еще даже не существуют» и не будут произведены в ближайшее время.

По его словам, произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское. При таком раскладе Израиль получит поставки в приоритетном порядке. Джонсон считает, что Украина не дождется оружия.

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Ранее в этот день Джонсон сказал, что Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем. По его мнению, Киеву не стоит ожидать очередных поставок оружия, поскольку у США теперь есть более важные «дети», а предыдущие поступления, которые якобы предназначались Киеву, как-то достались боевикам ХАМАС, а не украинским военнослужащим.

Также американский журналист Стивен Гарднер сказал, что США опасаются истощающей войны на два фронта из-за конфликтов в Израиле и на Украине.

Накануне бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски заявила, что палестино-израильский конфликт ускорит падение американского интереса к Украине.

11 октября газета Politico написала, что члены палаты представителей США скептически относятся к объединению помощи Украине и Израилю в рамках запроса от вашингтонской администрации. Конгрессмены готовы направить средства Израилю, но помощь Украине по-прежнему вызывает разногласия в их рядах.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения, что внимание Запада к украинскому конфликту может ослабнуть из-за нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль.

Тогда же NBC отметил, что Вашингтон рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи для Израиля и Украины. Решение о предоставлении помощи будет принимать конгресс. NBC также привел слова представителя администрации США о том, что некоторые законодатели выступают против выделения дополнительных средств Киеву.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин выразил мнение, что если помощь Израилю и Украине действительно «увяжут», то приоритет будет отдан Израилю, США не будут это делать 50 на 50.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадали более 7,6 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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