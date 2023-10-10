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СМИ сообщили о намерении США связать поддержку Израиля и Украины

NBC: Белый дом рассматривает возможность связать помощь для Израиля и Украины
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Saeed Qaq
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Вашингтон рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи для Израиля и Украины. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает NBC.

«Белый дом спокойно оценивает политическую жизнеспособность объединения помощи Украине и Израилю», — передает телеканал слова представителя администрации США.

Чиновник также указывает, что в конечном итоге решение о предоставлении помощи будет принимать конгресс.

Помимо этого некоторые законодатели выступают против выделения дополнительных средств Киеву. Однако дополнительная помощь Израилю на фоне операции ХАМАС не предполагает такой борьбы в конгрессе, дополняет NBC.

«[Помощь обеих стран] важна, и мы достаточно крупная, экономически жизнеспособная и динамично развивающаяся страна, чтобы иметь возможность поддерживать [и Украину, и Израиль]», — сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

По словам другого собеседника телеканала, американская администрация уверена, что поддержка Украины не скажется на помощи Израилю. Киев и Тель-Авив имеют разные системы противовоздушной обороны (ПВО), поэтому они не конкурируют за один и тот же вид военной поддержки.

Кроме того, источник обратил свое внимание на то, что США придется пополнить запасы из-за передачи оружия Израилю.

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Ранее в этот же день стало известно, что США начали осуществлять поставки военной помощи Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств.

10 октября Кирби заявил, что США пока не планируют отправлять войска в Израиль, а власти будут руководствоваться интересами национальной безопасности.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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