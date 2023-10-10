В Белом доме сообщили о начале поставок военной помощи Израилю

США начали осуществлять поставки военной помощи Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств. Об этом 9 октября заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы ожидаем дополнительных запросов со стороны Израиля <...>, и мы будем идти с ними в ногу, чтобы гарантировать, что мы восполняем их нужды настолько быстро, насколько возможно, и наилучшим образом», — сказал он.

Американский координатор по стратегическим коммуникациям также добавил, что первая партия дополнительных систем безопасности в настоящее время находится на пути в Израиль.

Кроме того, он уточнил, что администрация США считает важным оказание помощи как Израилю, так и Украине, поэтому будет добавиться выделения средств для Киева.

Ранее в этот же день Кирби заявил, что США пока не планируют отправлять войска в Израиль, а власти будут руководствоваться интересами национальной безопасности.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

9 октября израильская государственная телерадиокомпания Kan написала, что число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На западном берегу погибли 17 человек.

Позднее минздрав Израиля уточнил, что в настоящий момент число доставленных в больницы пострадавших достигло 2741 человека, 363 из них находятся в тяжелом состоянии.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.