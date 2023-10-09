Минздрав Палестины сообщил о 687 погибших с начала эскалации с Израилем

Число погибших палестинцев в секторе Газа достигло 687 человек с начала эскалации, об этом в понедельник, 9 октября, сообщил минздрав Палестины в своем Telegram-канале.

Как уточняется, среди погибших 140 детей и 105 женщин. Ранения получили около 3,8 тыс. человек.

На западном берегу погибли 17 человек.

Ранее в этот день представитель бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», являющейся боевым крылом исламистской организации ХАМАС, Абу Обейда выступил с угрозой казни израильских заложников в случае продолжения атак Израиля по сектору Газа.

Накануне сообщалось о 413 погибших палестинцах, ранения получили 2,3 тыс. человек.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы стремятся к тому, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.