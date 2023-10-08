Минздрав Палестины сообщил о 413 погибших в секторе Газа

Число погибших палестинцев с начала эскалации с Израилем достигло 413, ранения получили 2,3 тыс. человек. Об этом вечером 8 октября сообщил минздрав Палестины в официальном Telegram-канале.

«413 граждан были убиты, в том числе 78 детей и 41 женщина, 2,3 тыс. получили ранения, среди них 213 детей и 140 женщин», — говорится в заявлении. До этого сообщалось о 370 погибших и около 2,2 тыс. раненых с начала эскалации 7 октября.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Вечером 8 октября Галант пообещал беспрецедентный ответный удар палестинским радикалам из сектора Газа, который будут помнить и через 50 лет. Он отметил, что Палестина заплатит «очень высокую цену», а ХАМАС пожалеет о начале израильской военной операции.

Также этим вечером армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Ханона — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.