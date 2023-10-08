Израиль пообещал небывалый и запоминающийся ответ сектору Газа

Израиль нанесет палестинским радикалам из сектора Газа беспрецедентный ответный удар, который будут помнить и через 50 лет, заявил 8 октября министр обороны страны Йоав Галант.

«Правила войны изменились. Цена, которую должен будет заплатить сектор Газа, будет очень высокой, она изменит действительность на поколения вперед», — сказал он в ходе выступления в городе Офаким недалеко от сектора Газа.

Галант отметил, что жители Израиля несут ответственность за то, чтобы ее операция в секторе Газа запомнилась на следующие 50 лет. Он также подчеркнул, что ХАМАС пожалеет о ее начале.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.