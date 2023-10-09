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Силы ЦАХАЛ поразили более 500 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада»

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Фото: TASS/ZUMAPRESS.COM/Li Rui
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За ночь истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа. Об этом в понедельник, 9 октября, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Мы нанесли удары по около 500 террористическим объектам и инфраструктуре ХАМАС и будем продолжать это делать», — говорится в заявлении.

Добавляется, что удары наносятся по домам командиров ХАМАС, а также по символам и башням движения. Израильская армия продолжит и расширит эти контрудары.

Отмечается также, что «сотни боевиков были нейтрализованы, десятки задержаны, некоторые были нейтрализованы, когда они вторглись в Израиль через забор безопасности, а другие — когда они отступали обратно в сектор Газа». Как отмечается, было ликвидировано порядка 400 радикалов.

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Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка «ХАМАС». Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС. В тот же день Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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