Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»

Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны». Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху в воскресенье, 8 октября.

Как указано, кабинет безопасности одобрил решение о переводе страны в «состояние войны». Положение подразумевает начало масштабных военных операций.

«Война, которая была навязана государству Израиль в результате смертоносного террористического нападения из сектора Газа, началась вчера в 6:00», — сказано в сообщении.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории страны уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Число погибших после нападения палестинской группировки «ХАМАС» на Израиль превысило 400, более 2 тыс. человек ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.